Космический корабль стоимостью в несколько миллионов долларов столкнулся лоб в лоб с астероидом размером с футбольный стадион в понедельник, 27 сентября, что стало беспрецедентной проверкой возможностей NASA. В попытке защитить Землю от будущей катастрофы усилия по изменению курса астероида знаменуют собой "новую эру для человечества", сообщает The Guardian.
Видео ⟩ Зонд NASA столкнулся с астероидом во время испытаний планетарной защиты
Космический аппарат NASA успешно столкнулся с астероидом Диморф в 6,8 миллионов миль от Земли. Миссия, известная как DART (Double Asteroid Redirection Test), была первой попыткой человечества понять, насколько такое столкновение может быть эффективно, если однажды какой-то астероид действительно полетит в сторону Земли.
Космический аппарат столкнулся с астероидом Диморф на скорости 15 000 км/ч в 19:14. Видео в прямом эфире показало крупный план камеры, когда космический корабль столкнулся с астероидом. В зале управления полетами раздались аплодисменты. Группа ученых из NASA и Университета Джона Хопкинса подтвердили успешное столкновение DART с астероидом.
Видео: Космический корабль успешно столкнулся с астероидом Диморф
IMPACT SUCCESS! Watch from #DARTMIssion’s DRACO Camera, as the vending machine-sized spacecraft successfully collides with asteroid Dimorphos, which is the size of a football stadium and poses no threat to Earth. pic.twitter.com/7bXipPkjWD— NASA (@NASA) September 26, 2022
Вскоре после столкновения Лори Глейз - американский ученый и директор отдела планетных наук Управления научных миссий NASA сказала, что это "новая эра для человечества".
"[Это] эпоха, когда у нас потенциально есть возможность защитить себя от чего-то опасного, опасного столкновения с астероидом. Это потрясающе. У нас никогда не было таких возможностей раньше", - сказал Глейз.
На пресс-конференции ученые назвали миссию DART успешной, но предупредили, что пройдет около двух месяцев, прежде чем они узнают, удалось ли космическому кораблю достичь своей конечной цели - изменить траекторию полета астероида.
Пока неизвестно, было ли столкновение достаточно сильным, чтобы изменить направление астероида, и ученые проведут следующие несколько недель, наблюдая за скоростью и движением астероида и выполняя расчеты.
Руководители миссии выразили "абсолютную радость", наблюдая за успешным столкновением онлайн.
Видео: Миссия в прямом эфире
Директор лаборатории прикладной физики Джона Хопкинса, приветствовал эксперимент,"изменивший правила игры".
"Обычно потеря сигнала от космического корабля - это очень плохо. Но в этом случае это был идеальный исход", -закончил он.
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