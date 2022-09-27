Видео ⟩ Зонд NASA столкнулся с астероидом во время испытаний планетарной защиты

"[Это] эпоха, когда у нас потенциально есть возможность защитить себя от чего-то опасного, опасного столкновения с астероидом. Это потрясающе. У нас никогда не было таких возможностей раньше", - сказал Глейз.

На пресс-конференции ученые назвали миссию DART успешной, но предупредили, что пройдет около двух месяцев, прежде чем они узнают, удалось ли космическому кораблю достичь своей конечной цели - изменить траекторию полета астероида.

Пока неизвестно, было ли столкновение достаточно сильным, чтобы изменить направление астероида, и ученые проведут следующие несколько недель, наблюдая за скоростью и движением астероида и выполняя расчеты.

Руководители миссии выразили "абсолютную радость", наблюдая за успешным столкновением онлайн.

Видео: Миссия в прямом эфире

Директор лаборатории прикладной физики Джона Хопкинса, приветствовал эксперимент,"изменивший правила игры".

"Обычно потеря сигнала от космического корабля - это очень плохо. Но в этом случае это был идеальный исход", -закончил он.