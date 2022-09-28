Армия как ловушка. Как она удерживает контрактников, разочаровавшихся в военной службе

Просто закончить военный вуз, чтобы избежать выплат, недостаточно - курсанты обязаны подписать контракт с минобороны или Росгвардией и отслужить по меньшей мере пять лет.

Сестра Анастасия говорит, что в разговорах с семьей Никита Цвиренко на учебу и службу никогда не жаловался, и если бы он действительно захотел бросить военный вуз, они бы его обязательно поддержали.

Не хватило решительности

Окончив военный институт, Никита Цвиренко получил распределение в отряд спецназа Росгвардии "Меркурий" в Смоленске. Это подразделение считается элитным.

В смоленском спецназе молодому офицеру пообещали зарплату 90 тысяч рублей в месяц, и Никита был воодушевлен, надеясь обеспечивать себя и помогать сестре. Но первые два месяца после переезда лейтенанту не платили ничего, утверждают двое его друзей, у которых Никита занимал деньги в это время. "Он еле сводил концы с концами", - говорит один его приятель. Семье на финансовые проблемы Цвиренко не жаловался.

"Никита всегда был добрым и даже немного наивным, хотел помогать людям. Мы как-то ехали в автобусе, и женщина потеряла сознание. Никита первым кинулся ей помогать. Он был простым и таким абсолютно невоенным в общении. У военных ведь какая-то особая манера общения, свой ход мыслей. И вот Никита совсем не такой", - считает его друг.