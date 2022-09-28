В предвыборных дебатах и дискуссиях кандидаты в депутаты 14-го Сейма часто приводят различные факты и цифры, которые не всегда соответствуют действительности. На этот раз мы решили проверить, что о рождаемости и смертности в Латвии в прошлом году говорил скандальный кандидат в депутаты 14-го Сейма Валентин Еремеев ("Сила народной власти"). Фактчекинговый проект TVNET "Фактомат" объясняет, правда ли, что в 2021 году в Латвии родилось 14 тысяч человек, а умерло - 7 тысяч?
Фактомат ⟩ Правда ли, что в Латвии родилось 14 тысяч, а умерло 7 тысяч человек?
Особенная партийная дуэль с участием Еремеева утром 19 сентября транслировалась в эфире Латвийского телевидения. У лидера партии "Сила народной власти" был предусмотрен "поединок" с представителем партии "Едины для Латвии", однако тот не участвовал в дуэли, так как партия выразила позицию, что перед выборами не будет участвовать ни в каких дебатах и передачах.
Еремееву задавали разные вопросы, один из них касался строительства новых больниц в Латвии. "Видите ли вы возможность и потребность в строительстве новых больниц в Латвии? Будет ли реорганизована существующая сеть больниц?" - такой вопрос журналист задал кандидату в депутаты 14-го Сейма.
Еремеев не дал журналисту четкого ответа на этот вопрос. Однако он затронул тему ситуации с рождаемостью и смертностью в Латвии. Что говорил кандидат в депутаты о смертности и рождаемости, можно посмотреть с 4:27 минуты.
"Сколько младенцев родилось в прошлом году?" - спросил Еремеев у ведущего. На что репортер ответил: "Какие данные есть у вас?".
"Ха-ха... Ну, ответь мне - сколько?" - настаивал Еремеев. На что ведущий указал, что на этом шоу вопросы задает он.
"Тогда ты не знаешь. Я тебе отвечу. Родилось 14 тысяч... ааа, 7 тысяч родилось и 14 тысяч умерло. Нет, 14 тысяч родилось, и это на 7 тысяч меньше, чем в прошлом году. Поэтому и нужна полная перестройка системы, потому что иначе мы живем по каким-то западным лекалам, а страдает нация", - закончил свою речь Еремеев.
Проект проверки фактов TVNET подтвердил, что кандидат в депутаты 14-го Сейма ошибается в данных о рождении и смерти в 2021 году.
Уже в феврале этого года, ссылаясь на информацию, предоставленную Центральным статистическим управлением (ЦСУ), мы сообщали, что
В 2021 году в Латвии умерло 34 142 жителя, что является самым высоким зарегистрированным числом смертей за последние 20 лет.
Как заявило ЦСУ в феврале, в 2021 году по сравнению с 2020 годом число смертей в Латвии увеличилось на 5288, или на 18%. Самый большой прирост числа умерших был в конце 2021 года - в октябре и ноябре, когда количество умерших было на 24% выше, чем в среднем за месяцы 2021 года.
Данные ЦСУ за февраль также показали, что прошлогодняя рождаемость была одной из самых низких за последние 100 лет, то есть в Латвии было зарегистрировано 17 115 новорожденных. В 2021 году родилось на 2,5%, или на 437, детей меньше, чем в предыдущем году.
Как заявили представители ЦСУ в начале года, количество умерших в 2021 году превысило количество родившихся в два раза, или на 17 027 человек. Это самая большая разница между количеством родившихся и умерших за последние 20 лет.
Вечером 27 сентября "Фактомат" еще раз проверил данные о смертности и рождаемости за 2021 год на сайте ЦСУ. Там уточняется, что всего в 2021 году в Латвии родилось 17 420 младенцев, из них 8969 мальчиков и 8451 девочка. В 2021 году в Латвии умерло 34 600 человек, из них 16 187 мужчин и 18 413 женщин.
Почему наблюдаются эти изменения данных? На сайте ЦСУ указано количество смертей, зарегистрированных в Латвийской Республике в течение года. Если человек признан умершим спустя длительное время, то он не входит в этот список умерших. С другой стороны, в краткосрочной статистике, как указано на сайте ЦСУ, данные о количестве зарегистрированных смертей в соответствующем месяце публикуются за последний отчетный год. Это означает, что в число умерших входит часть умерших в предыдущем месяце, а не все умершие в данном месяце, так как согласно Закону о регистрации актов гражданского состояния факт смерти регистрируется в течение 6 рабочих дней.
В любом случае кандидат в депутаты 14-го Сейма даже близко не был прав в своих предположениях о количестве умерших и родившихся в Латвии в прошлом году.
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