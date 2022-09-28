Фактомат ⟩ Правда ли, что в Латвии родилось 14 тысяч, а умерло 7 тысяч человек?

"Тогда ты не знаешь. Я тебе отвечу. Родилось 14 тысяч... ааа, 7 тысяч родилось и 14 тысяч умерло. Нет, 14 тысяч родилось, и это на 7 тысяч меньше, чем в прошлом году. Поэтому и нужна полная перестройка системы, потому что иначе мы живем по каким-то западным лекалам, а страдает нация", - закончил свою речь Еремеев.

Проект проверки фактов TVNET подтвердил, что кандидат в депутаты 14-го Сейма ошибается в данных о рождении и смерти в 2021 году.

Уже в феврале этого года, ссылаясь на информацию, предоставленную Центральным статистическим управлением (ЦСУ), мы сообщали, что

В 2021 году в Латвии умерло 34 142 жителя, что является самым высоким зарегистрированным числом смертей за последние 20 лет.

Как заявило ЦСУ в феврале, в 2021 году по сравнению с 2020 годом число смертей в Латвии увеличилось на 5288, или на 18%. Самый большой прирост числа умерших был в конце 2021 года - в октябре и ноябре, когда количество умерших было на 24% выше, чем в среднем за месяцы 2021 года.

Данные ЦСУ за февраль также показали, что прошлогодняя рождаемость была одной из самых низких за последние 100 лет, то есть в Латвии было зарегистрировано 17 115 новорожденных. В 2021 году родилось на 2,5%, или на 437, детей меньше, чем в предыдущем году.