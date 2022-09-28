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Левитс: повреждением "Северного потока" Россия начала новую фазу агрессии

rus.tvnet.lv/LETA
Левитс: повреждением "Северного потока" Россия начала новую фазу агрессии
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Президент Латвии Эгил Левитс
Президент Латвии Эгил Левитс Фото: Edijs Pālens/LETA

Повреждением инфраструктуры газопровода "Северный поток" Россия начала новую фазу агрессии, заявил сегодня президент Эгил Левитс после встречи с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем.

"НАТО, в том числе и мы, к этому готовы, соответствующие консультации ведутся", - сказал Левитс. Латвийские службы безопасности подготовлены, чтобы никакие угрозы нас не касались, добавил президент.

Кариньш со своей стороны отметил, что в связи с инцидентом представители МВД активизируют работу по предотвращению потенциальных угроз объектам критической инфраструктуры в Латвии, особенно энергосистеме.

Датские власти констатировали три утечки в газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2", которые ведут по дну Балтийского моря от России к Германии. Ответственные органы полагают, что имели место умышленные повреждения.

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