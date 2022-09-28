Повреждением инфраструктуры газопровода "Северный поток" Россия начала новую фазу агрессии, заявил сегодня президент Эгил Левитс после встречи с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем.
Левитс: повреждением "Северного потока" Россия начала новую фазу агрессии
Левитс: повреждением "Северного потока" Россия начала новую фазу агрессии
"НАТО, в том числе и мы, к этому готовы, соответствующие консультации ведутся", - сказал Левитс. Латвийские службы безопасности подготовлены, чтобы никакие угрозы нас не касались, добавил президент.
Кариньш со своей стороны отметил, что в связи с инцидентом представители МВД активизируют работу по предотвращению потенциальных угроз объектам критической инфраструктуры в Латвии, особенно энергосистеме.
Датские власти констатировали три утечки в газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2", которые ведут по дну Балтийского моря от России к Германии. Ответственные органы полагают, что имели место умышленные повреждения.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!