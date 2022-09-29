🌊 Жизнь у моря: плюсы и минусы

Плюсы

Профилактика и лечение кожных заболеваний

Как пишет издание, морская вода обладает огромным количеством минералов, которые помогают бороться с кожными заболеваниями. Также этому способствует и УФ-излучение.

Уменьшение воспаления в дыхательных путях

Микро- и макроэлементный состав воды (повышенная концентрация бикарбонатов, кальция, магния) и влажность соленого воздуха улучшают состояние слизистых в дыхательных путях.

Оптимизация уровня витамина D

Солнечный климат положительно влияет на уровень витамина D, поскольку для его выработки нужны УФ-лучи.

Другие плюсы

Положительное влияние на психическое здоровье и сон, борьба со стрессом.

Возможность заниматься интересными и активными видами спорта.

Минусы

Инфекционные заболевания

Люди, живущие в прибрежных районах в некоторых случаях могут быть больше подвержены болезням, которые передаются через воду. Кроме богатого микро- и макроэлементного состава, морская вода содержит вредоносные бактерии, вирусы, грибки и водоросли, выделяющие токсины. Человек может заразиться, как плавая, так и употребляя морепродукты из загрязненной воды.

Вред от загрязненных вод

Загрязнение представляет опасность не только для морских обитателей, но и для людей. Слив вредных и ядовитых веществ может привести к развитию сильных отравлений, аллергии и нарушениям в различных системах организма.