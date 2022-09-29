О плюсах и минусах жизни у моря для здоровья рассказывает и рассуждает издание "Чемпионат".
🌊 Жизнь у моря: плюсы и минусы
Плюсы
Профилактика и лечение кожных заболеваний
Как пишет издание, морская вода обладает огромным количеством минералов, которые помогают бороться с кожными заболеваниями. Также этому способствует и УФ-излучение.
Уменьшение воспаления в дыхательных путях
Микро- и макроэлементный состав воды (повышенная концентрация бикарбонатов, кальция, магния) и влажность соленого воздуха улучшают состояние слизистых в дыхательных путях.
Оптимизация уровня витамина D
Солнечный климат положительно влияет на уровень витамина D, поскольку для его выработки нужны УФ-лучи.
Другие плюсы
- Положительное влияние на психическое здоровье и сон, борьба со стрессом.
- Возможность заниматься интересными и активными видами спорта.
Минусы
Инфекционные заболевания
Люди, живущие в прибрежных районах в некоторых случаях могут быть больше подвержены болезням, которые передаются через воду. Кроме богатого микро- и макроэлементного состава, морская вода содержит вредоносные бактерии, вирусы, грибки и водоросли, выделяющие токсины. Человек может заразиться, как плавая, так и употребляя морепродукты из загрязненной воды.
Вред от загрязненных вод
Загрязнение представляет опасность не только для морских обитателей, но и для людей. Слив вредных и ядовитых веществ может привести к развитию сильных отравлений, аллергии и нарушениям в различных системах организма.
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