Режиссер и художественный руководитель Нового Рижского театра Алвис Херманис в свежем выпуске журнала "Санта" рассказал о своих чувствах во время войны в Украине, путинской пропаганде, силе открытости и о том, почему важно не бояться высказывать свое мнение.
Алвис Херманис: "Я ужасно разочаровался в российских русских"
- Вы сказали, что во многом разочаровались за эти полгода, многие иллюзии рухнули. Например?
- Я ужасно разочаровался в российских русских - не думал, что с ними настолько плохо.
Честное слово! Признаю свою наивность.
Оказывается, тот факт, что некоторые россияне против Путина, не устраняет автоматически имперские комплексы и русский шовинизм. Это не значит, что у них такие же интересы, как у нас и украинцев. Признаюсь, мне потребовалось некоторое время, чтобы понять это.
Конечно, это время также помогает ценить тех русских, у которых есть здравый смысл, которые чувствительны и которые на нашей стороне.
- А что заставляет вас высказываться в социальных сетях?
– То, что я не могу сказать словами, я выражаю в своем театральном жанре, а то, что могу написать в письмах, я выражаю в социальных сетях.
Прошу прощения за пафос, но как гражданин считаю правильным открыто высказываться.
Меня гораздо больше смущает это море тишины - очень смущает. А также те латышские деятели культуры, которые загадочно молчат... А потом - как и в 1940 году - выясняется, что Александр Чак и Судрабкалнс на стороне коммунистов, Смилгис - лауреат Сталинской премии... И нам интересно - почему...
Потому что у промолчавших всегда есть возможность повернуть парус в ту сторону, в какую им нужно. Если бы нашелся смелый искусствовед, он мог бы написать действительно интересную книгу, например, о малодушии представителей латвийского театра за сто лет.
Окружение латвийских деятелей искусств такое странное. Мне тоже много раз намекали, что то, чем я занимаюсь, как-то не относится к хорошему тону - выражаться ни о чем... Я этого не понимаю [...].
- Вы подняли бурю в соцсетях по поводу деятельности якобы замаскированных путинских пропагандистских СМИ. Это было действительно уместно - вы привлекли внимание не только общественности, но и соответствующих служб. Некоторые из ваших подписчиков, возможно, впервые задались вопросом, насколько реальна пятая колонна.
- Честно говоря, я не готов к дискуссиям. Если мне есть что сказать, я скажу, но мне не очень интересно, чтобы меня обманывали.
Однако эти полгода изменили мое представление о том, каким должен быть политик. Примеры Украины настолько сильны, что наши так называемые госслужащие и бюрократы, выдающие себя за политиков, не выдерживают этого сравнения. Доверия нет, а если нет доверия, то хочется взять на себя какую-то ответственность.
Да, это красивый жест доброй воли - допустить в страну несколько сотен журналистов из России, которые якобы против Путина... Но я немного знаком с этой аудиторией, а со многими знаком лично.
Да, они против Путина, но у них такое... благожелательно-высокомерное отношение к латышам.
Мне становится все труднее и труднее смириться с этим. Их тон, интонация сбивают с толку - будто ревизоры пришли, и мы теперь должны перед ними отчитываться.
С начала войны в Латвию прибыли украинские беженцы, но никто из них и не подумал начать нас учить или давать советы.
В будущем нас ждут всевозможные повороты и критические ситуации - будут ли они нашими союзниками до конца, я в это мало верю. Это подтверждает и тот факт, что в тот момент, когда я зажег красный свет и сказал, что у нас, у латвийского общества, есть масса вопросов, на которые мы хотим получить ответы... Прошло некоторое время, а ответов нет. Никто не готов ответить прямо.
На мой взгляд, им нужно создать общий посыл, чтобы убедить местное сообщество в том, что они признают и оккупацию, и наши цели, и язык, и конкретно на стороне Украины, а не нейтралитета или пацифизма.
Эти СМИ этого не сделали.
Очень странно и поведение латвийских журналистов - не задавать им эти прямые вопросы. Речь идет не о свободе слова, а о государственной безопасности.
Правила поведения СМИ воюющей страны в эмиграции должны определяться нашими органами безопасности.
Нельзя даже обвинять российские СМИ, если этого не было сделано. Для них только один упрек: что не хватило такта не ходить в сапогах там, где надо разуваться... Они нас не уважают.
Читайте интервью целиком в новом номере журнала Santa!
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