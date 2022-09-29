Алвис Херманис: "Я ужасно разочаровался в российских русских"

Да, они против Путина, но у них такое... благожелательно-высокомерное отношение к латышам.

Мне становится все труднее и труднее смириться с этим. Их тон, интонация сбивают с толку - будто ревизоры пришли, и мы теперь должны перед ними отчитываться.

С начала войны в Латвию прибыли украинские беженцы, но никто из них и не подумал начать нас учить или давать советы.

В будущем нас ждут всевозможные повороты и критические ситуации - будут ли они нашими союзниками до конца, я в это мало верю. Это подтверждает и тот факт, что в тот момент, когда я зажег красный свет и сказал, что у нас, у латвийского общества, есть масса вопросов, на которые мы хотим получить ответы... Прошло некоторое время, а ответов нет. Никто не готов ответить прямо.

На мой взгляд, им нужно создать общий посыл, чтобы убедить местное сообщество в том, что они признают и оккупацию, и наши цели, и язык, и конкретно на стороне Украины, а не нейтралитета или пацифизма.

Эти СМИ этого не сделали.

Очень странно и поведение латвийских журналистов - не задавать им эти прямые вопросы. Речь идет не о свободе слова, а о государственной безопасности.

Правила поведения СМИ воюющей страны в эмиграции должны определяться нашими органами безопасности.

Нельзя даже обвинять российские СМИ, если этого не было сделано. Для них только один упрек: что не хватило такта не ходить в сапогах там, где надо разуваться... Они нас не уважают.

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