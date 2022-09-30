Идеальный мир оказался адом: обсуждаем новинку "Не беспокойся, дорогая"

Ведущие подкаста посмотрели фильм "Не беспокойся, дорогая" в кинотеатре Forum Cinemas.

Молодые, красивые и хозяйственные девушки-домохозяйки в цветастых платьях, трудолюбивые мужчины на секретной престижной госслужбе и чарующая атмосфера американских 50-х. Жара, любовь и счастье. Разумеется, как принято в триллерах, идиллия на поверку окажется чем-то куда более пугающим.

Вполне вероятно, что о "Не беспокойся, дорогая" вы услышали задолго до премьеры из-за разразившихся во время съемок скандалов и последовавших за ними интернет-мемов. Впрочем, ведущие "Кина - будет!" Андрей и Артем сосредоточили внимание на художественных и профессиональных достоинствах и недостатках фильма - будь то излюбленные зрителями и/или критиками Флоренс Пью, Гарри Стайлс и Крис Пайн, интересные визуальные решения и спорный сценарий. Не самое последнее из этого - режиссура Оливии Уайлд, которую мы привыкли видеть в амплуа актрисы, а теперь привыкаем к ее образу постановщика фильмов на феминистскую тему.

Достойна ли работа Уайлд вашего внимания, времени и денег? Или даже киногуру Андрей и Артем не смогли прийти к единственному о ней мнению? Смотрите и слушайте в нашем видеоподкасте!

Между прочим, теперь и на Spotify!