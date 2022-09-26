Каждый понедельник RUS TVNET рассказывает о том, как звезды провели свои выходные. Узнайте, кто наделал шуму в Риге в эту субботу!
Фото ⟩ Галкин в Чехии, Моргенштерн в Риге, а Пугачева в гостях у Николаева
Галкин в Чехии, Моргенштерн в Риге, а Пугачева в гостях у Николаева
Евгений Чичваркин в Риге
У Кати Кищук новый макияж
Лаура Джугелия вышла погулять
Стас Пьеха задумался
Алла Пугачева, Игорь Крутой и другие в гостях у Игоря Николаева
В Риге выступил Моргенштерн
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Максим Галкин в Карловых Варах
Сергей Жуков посетил киностудию "Союзмультфильм"
Эммануил Виторган с супругой отметили РОШ ХА-ШАНА
Полина Фаворская в зеленых цветах
Ольга Серябкина загрустила, сидя на лестнице
Леонид Агутин куда-то летел
Катя Варнава в перьях
Андрей Мерзликин на светском мероприятии
Анфиса Чехова в Техасе
Виктория Дайнеко фотографировалась с тыквами
Маша Миногарова копалась в телефоне
Настя Каменских давала концерт для украинских военных
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