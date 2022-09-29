Несмотря на то, что воспитанница Лиепайского государственного техникума, которая напала на учительницу с ножом, уехала с места происшествия, она после этого сама явилась в полицию, в четверг, 29 сентября, сообщает журнал Ir.lv.
Журнал: напавшая на педагога в Лиепае сама сдалась полиции
Как журналу Ir.lv указал директор Лиепайского государственного техникума Агрис Рупертс - нападающая до полного выяснения обстоятельств произошедшего отстранена от обучения в Лиепайском государственном техникуме. Ученики после случившегося не чувствуют себя в безопасности, некоторые из них берут с собой газовые баллончики.
Информация, имеющаяся в распоряжении Ir.lv, свидетельствует о том, что сейчас девушка находится в лечебном учреждении психоневрологического характера.
Пострадавшей учительнице, ее коллегам, а также воспитанникам будет оказана психологическая помощь, пообещал Рупертс.
Как сообщает журнал, после нападения директор техникума еще раз проверил представленные учебному заведению нападающей документы, и в них информации о шизотипических расстройствах в выданной семейным врачом справке не было. В документах говорится, что у девушки есть хроническое заболевание, но не было конкретизировано - какое именно.
В школу, как сообщает журнал, учащаяся поступила только со справкой об успеваемости, потому что экзамены по окончанию основной школы не проходила - она была освобождена от них.
Девушка до вступления в Лиепайский государственный техникум училась в Лиепайской 7-й средней школе, сообщает Ir.lv. Журналу директор Лиепайской 7-й средней школы Павел Юрс раскрыл, что она около двух лет обучалась на дому. Это произошло после того, как она напала на свою мать. Как сообщил журналисту директор учебного заведения - мать воспитанника пыталась скрыть происшедшее, но позднее информацию о случившемся получили все ответственные структуры, в том числе социальная служба и полиция.
Как сообщалось, Государственная полиция начала уголовный процесс в связи с нападением с ножом на педагога в Лиепае.
В субботу Илзе Элизабете Романченко, как обычно, работала в своей студии на улице Ф. Бривземниека. Примерно в 10:30, подождав, когда женщина останется одна, к ней вошла 17-летняя девушка, ее ученица с первого курса Лиепайского государственного техникума.
Она напала внезапно, со спины. "Угроз не было, она просто начала наносить мне удары ножом. Я стала кричать, пыталась бежать, уворачиваться от ударов, но она продолжала их наносить. <..> Кое-как удалось добраться до двери, я распахнула ее и выбежала на улицу, там мужчина выходил из машины, подбежал ко мне, тем временем ученица убежала, нож выбросила там же на улице," - рассказывает о произошедшем Илзе Элизабете Романченко.
"Повезло, что мои дети не сироты", - сказала учительница.
О том, что у напавшей ученицы есть диагноз с кодом F21 (шизотипические расстройства), примерно неделю назад ее проинформировала мама девочки.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!