Журнал: напавшая на педагога в Лиепае сама сдалась полиции

Как журналу Ir.lv указал директор Лиепайского государственного техникума Агрис Рупертс - нападающая до полного выяснения обстоятельств произошедшего отстранена от обучения в Лиепайском государственном техникуме. Ученики после случившегося не чувствуют себя в безопасности, некоторые из них берут с собой газовые баллончики.

Информация, имеющаяся в распоряжении Ir.lv, свидетельствует о том, что сейчас девушка находится в лечебном учреждении психоневрологического характера.

Пострадавшей учительнице, ее коллегам, а также воспитанникам будет оказана психологическая помощь, пообещал Рупертс.

Как сообщает журнал, после нападения директор техникума еще раз проверил представленные учебному заведению нападающей документы, и в них информации о шизотипических расстройствах в выданной семейным врачом справке не было. В документах говорится, что у девушки есть хроническое заболевание, но не было конкретизировано - какое именно.

В школу, как сообщает журнал, учащаяся поступила только со справкой об успеваемости, потому что экзамены по окончанию основной школы не проходила - она была освобождена от них.