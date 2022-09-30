Лиман в украинских клещах: почему Россия не отводит войска, несмотря на угрозу окружения

Ситуация на Луганском направлении осложняется для российской армии тем, что на одних участках она испытывает острую нехватку резервов, а на других еще не успела выстроить новые оборонительные рубежи после быстрого отступления из-под Купянска и Изюма.

Кроме того, судьба российских частей под Лиманом, если они не сумеют выйти из окружения, назавидна - их неминуемо ждут плен или смерть.

Почему Россия не отводит войска от Лимана, хотя такая возможность еще есть?

В схожей ситуации под Изюмом, когда горловина "мешка" стала затягиваться и у российской группировки оставалась единственная дорога для отступления, командование вооруженных сил РФ не стало медлить и быстро отвело войска на восток. Да, пришлось бросить много техники, снаряжения и боеприпасов; да, помочь отрезанным и окруженным подразделениям уже не было возможности; да, положение российских войск ухудшилось - но большую часть личного состава удалось спасти.

Солдаты ВСУ на трофейном танке Фото: Getty Images

Но на войне не всегда решения командования сражающихся сторон поддаются логике. В условиях, когда ситуация на поле боя меняется стремительно, многое зависит от череды случайностей, непредвиденных обстоятельств и иных, скрытых для постороннего наблюдателя причин.

Можно выдвинуть много предположений, почему российская армия решила до последнего удерживать позиции под Лиманом, но насколько они обоснованы, станет известно не в ближайшее время.

Версия 1. Ошибка российских военных