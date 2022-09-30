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Полиция начала проверку слов Кирштейнса, который оскорбил журналистку LTV

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Полиция начала проверку слов Кирштейнса, который оскорбил журналистку LTV
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Депутат Сейма Александра Кирштейнса
Депутат Сейма Александра Кирштейнса Фото: Edijs Pālens/LETA

Государственная полиция начала проверку действий депутата Сейма Александра Кирштейнса (NA), который назвал журналистку LTV Анете Бертуле "политической проституткой".

Полиция получила заявление и была начала ведомственная проверка на наличие оснований для возбуждения уголовного дела, сообщила представитель полиции Гита Гжибовска.

До 2009 года уголовное законодательство предусматривало ответственность за оскорбление человека, а в настоящее время существует норма за диффамацию, то есть за заведомое распространение ложных, порочащих сведений в печатном или иным образом воспроизведенном виде, а также в устной форме, если это делается публично.

25 сентября Кирштейнс, комментируя предвыборные дебаты на LTV, написал:

"Политическая проститутка Бертуле, ведущая дебаты кандидатов в Сейм на LTV1, все время врет, что политики [имеется в виду NA] хотят ликвидировать Конституционный суд, упуская из виду, что он должен быть передан в Верховный суд, как в Эстонии, Финляндии и Швеции! В довоенной Латвии конституционные вопросы рассматривал сенат Верховного суда".

LTV подчеркивает, что депутаты Сейма и кандидаты в депутаты неоднократно грубо оскорбляли журналистов LTV, целенаправленно унижая их, а также пытались подорвать доверие к профессиональной журналистике и независимым, свободным общественным СМИ.

LTV подчеркнул, что заявления депутата нанесли ущерб репутации LTV, а также чести и уважению журналиста Бертуле.

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