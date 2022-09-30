Суд оставил под стражей задержанных по делу об убийстве Бункуса предпринимателей

В упомянутом деле под стражей находятся предприниматели Ульман, Бабенко и еще один мужчина. В конце мая суд, по предложению полиции, в качестве меры пресечения применил заключение под стражу.

Полиция ранее заявила, что по делу об убийстве Бункуса удалось установить почти всех причастных к преступлению.

Портал kompromat.lv ранее сообщил, что у убитого Бункуса были серьезные разногласия на почве профессиональной деятельности с Ульманом. Бункус пытался взыскать с него несколько миллионов евро.

Члены семьи Бункуса уже ранее упоминали имя Ульмана в связи с убийством администратора. В 2016 году у Ульмана возникли разногласия с Бункусом по делу о неплатежеспособности предприятия Rego Trade, по которому администратор в судебном порядке потребовал с предпринимателя несколько сотен тысяч евро.