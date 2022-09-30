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Суд оставил под стражей задержанных по делу об убийстве Бункуса предпринимателей

rus.tvnet.lv
Суд оставил под стражей задержанных по делу об убийстве Бункуса предпринимателей
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Задержанные по делу Бункуса предприниматели.
Задержанные по делу Бункуса предприниматели. Фото: Edijs Pālens/LETA

Суд в пятницу решил не менять меру пресечения - заключение под стражу - задержанным по делу об убийстве Мартиньша Бункуса предпринимателям Михаилу Ульману и Александру Бабенко.

В упомянутом деле под стражей находятся предприниматели Ульман, Бабенко и еще один мужчина. В конце мая суд, по предложению полиции, в качестве меры пресечения применил заключение под стражу.

Полиция ранее заявила, что по делу об убийстве Бункуса удалось установить почти всех причастных к преступлению.

Портал kompromat.lv ранее сообщил, что у убитого Бункуса были серьезные разногласия на почве профессиональной деятельности с Ульманом. Бункус пытался взыскать с него несколько миллионов евро.

Члены семьи Бункуса уже ранее упоминали имя Ульмана в связи с убийством администратора. В 2016 году у Ульмана возникли разногласия с Бункусом по делу о неплатежеспособности предприятия Rego Trade, по которому администратор в судебном порядке потребовал с предпринимателя несколько сотен тысяч евро.

Предприятие по оптовой торговле Rego Trade было признано неплатежеспособным в 2008 году. Став администратором неплатежеспособности предприятия, Бункус констатировал, что бывшие члены правления - Ульман, Александр Будовский и Дан Вапне - до наступления неплатежеспособности разбазарили активы Rego Trade, поэтому подал на них в суд с требованием взыскать средства. Верховный суд в 2012 году удовлетворил требование администратора и постановил взыскать с Ульмана в пользу предприятия 265 626 латов (377 952 евро).

Брат убитого администратора Кристап Бункус в начале этого года сделал публичное заявление, в котором высказал подозрения о связи Ульмана с бывшим высокопоставленным сотрудником полиции Андреем Созиновым, а также сообщил о том, что в 2016 году Мартиньш Бункус информировал правоохранительные органы о подозрительных совпадениях в карьере тогдашнего начальника криминальной полиции Созинова и его связях с владельцем Latvijas Pasta banka (в настоящее время LPB Bank) Ульманом.

Бункуса застрелили утром 30 мая 2018 года, когда он проезжал мимо Рижского лесного кладбища. Вскоре после убийства рядом с местом происшествия была обнаружена сгоревшая машина с поддельными номерными знаками, скорее всего, связанная с убийством.

Летом 2021 года стало известно о том, что один из возможных исполнителей убийства Бункуса был арестован в Украине. Как сообщило Латвийское телевидение, хотя подозреваемый был задержан за другое преступление, не связанное с Латвией, в ходе следствия он начал свидетельствовать также об убийстве Бункуса.

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