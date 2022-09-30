Умерла коллекционер искусства, предприниматель Дина Зузане. Об этом со ссыкой на окружение сообщил портал Santa.lv.
Умерла Дина Зузане
Умерла Дина Зузане
Напомним, в мае 2021 года миллионер, владелец игорных залов, коллекционер предметов искусства, меценат Янис Зузанс и его супруга Дина сообщили, что приняли решение развестись после 40 лет совместной жизни.
Развод Дины и Яниса Зузансов стал одной из наиболее обсуждаемых тем светской хроники в 2021 году. Экс-супруги являются практически образцом того, как развестись без громких драм и сохранить дружественные отношения.
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