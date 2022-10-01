Угрозы сотрудникам, проблемы с системой: главные ЧП на выборах

Электронный онлайн-регистр избирателей работает впервые, за его безопасностью следит Латвийский государственный центр радио и телевидения (LVRTC).

СГБ перед выборами получила сигналы о возможных попытках подкупа голосов

Перед началом выборов Служба государственной безопасности (СГБ) получила информацию о возможных нарушениях, в том числе сигналы о предполагаемых попытках подкупа избирателей, сообщили в СГБ.

В настоящее время СГБ проводит проверку полученной информации.

До сих пор по результатам проверок СГБ не возбуждала уголовных дел о возможной незаконной деятельности в связи с выборами в 14-й Сейм, но проверки продолжаются.

По оценке СГБ, предвыборный период в целом прошел спокойно и без значительных инцидентов в области безопасности. Количество полученных "сигналов" такое же, как и перед предыдущими выборами в Сейм.

Сегодня СГД продолжает работу в усиленном режиме в целях выявления и пресечения противоправных действий, которые могут повлиять на проведение или результаты выборов.

В 1-й Рижской гимназии замешательство у избирателей вызвали два избирательных участка в одном помещении

Два избирательных участка в одном помещении вызвали некоторое замешательство у избирателей, пришедших голосовать в 1-ю Рижскую государственную гимназию, отметило LЕТА.

В спортивном зале 1-й Рижской государственной гимназии открыты 75-й и 76-й избирательные участки, которые разделены лишь рядом школьных парт посреди зала. Несколько избирателей, зарегистрировавшись в одном участке, пошли голосовать в другой конец зала, и работникам участка пришлось направить их в обратную сторону.

Избирательный процесс проходит гладко, система электронной регистрации избирателей работает без сбоев, сообщила сотрудница избирательной комиссии. Утром на этих участках очередей не наблюдалось.