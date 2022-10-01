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Угрозы сотрудникам, проблемы с системой: главные ЧП на выборах

rus.tvnet.lv LETA
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Угрозы сотрудникам, проблемы с системой: главные ЧП на выборах
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Выборы в 14-й Сейм Латвии. 1 октября 2022 года
Выборы в 14-й Сейм Латвии. 1 октября 2022 года Фото: Paula Čurkste/LETA
  • В Даугавгриве избиратель угрожал избить сотрудника участка
  • На нескольких избирательных участках с утра возникли проблемы с избирательной системой
  • СГБ получила сигналы о возможных попытках подкупа голосов

1 октября проходят выборы в 14-й Сейм Латвии. Как водится, в этот день могут происходить и различные эксцессы. В этом материале мы собираем главное по этой теме.

В Даугавгриве избиратель угрожал избить сотрудника участка

На избирательном участке, расположенном в рижской Даугавгривской начальной школе, агрессивный избиратель пригрозил избить сотрудника из-за невозможности проголосовать против нескольких списков одновременно.

Представитель избиркома, которому поступила угроза, сообщил, что мужчина средних лет хотел проголосовать одновременно против нескольких списков избирателей, вычеркнув их. Когда ему объяснили, что процедура голосования не предусматривает такой возможности, мужчина стал агрессивным - гневно швырнул бюллетени, выругался по-русски и сказал, что повредит автомобили, припаркованные у избирательного участка.

После этого мужчина пообещал дождаться сотрудника избирательной комиссии возле участка после закрытия и избить его. Сотрудник, которому поступали угрозы, не обращался в правоохранительные органы.

На нескольких избирательных участках с утра возникли проблемы с избирательной системой

Как сообщили LЕТА в 66-м избирательном участке, утром на нескольких избирательных участках возникли проблемы с избирательной системой? но через короткое время система снова заработала.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) объясняет временные сбои, наблюдавшиеся в электронном онлайн-регистре избирателей, строгой системой безопасности.

ЦИК поясняет, что нарушения не являются результатом внешнего вмешательства, а связаны с очень строгой системой безопасности. Нарушения были быстро устранены, процесс голосования не нарушался. ЦИК подчеркивает, что процесс голосования надежно защищен.

Электронный онлайн-регистр избирателей работает впервые, за его безопасностью следит Латвийский государственный центр радио и телевидения (LVRTC).

СГБ перед выборами получила сигналы о возможных попытках подкупа голосов

Перед началом выборов Служба государственной безопасности (СГБ) получила информацию о возможных нарушениях, в том числе сигналы о предполагаемых попытках подкупа избирателей, сообщили в СГБ.

В настоящее время СГБ проводит проверку полученной информации.

До сих пор по результатам проверок СГБ не возбуждала уголовных дел о возможной незаконной деятельности в связи с выборами в 14-й Сейм, но проверки продолжаются.

По оценке СГБ, предвыборный период в целом прошел спокойно и без значительных инцидентов в области безопасности. Количество полученных "сигналов" такое же, как и перед предыдущими выборами в Сейм.

Сегодня СГД продолжает работу в усиленном режиме в целях выявления и пресечения противоправных действий, которые могут повлиять на проведение или результаты выборов.

В 1-й Рижской гимназии замешательство у избирателей вызвали два избирательных участка в одном помещении

Два избирательных участка в одном помещении вызвали некоторое замешательство у избирателей, пришедших голосовать в 1-ю Рижскую государственную гимназию, отметило LЕТА.

В спортивном зале 1-й Рижской государственной гимназии открыты 75-й и 76-й избирательные участки, которые разделены лишь рядом школьных парт посреди зала. Несколько избирателей, зарегистрировавшись в одном участке, пошли голосовать в другой конец зала, и работникам участка пришлось направить их в обратную сторону.

Избирательный процесс проходит гладко, система электронной регистрации избирателей работает без сбоев, сообщила сотрудница избирательной комиссии. Утром на этих участках очередей не наблюдалось.

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