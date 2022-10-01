Управление по предупреждению и противодействию коррупции (KNAB) в соответствии со своей компетенцией обратило внимание на обнародованную информацию о том, что президент России Владимир Путин якобы выплачивал деньги ряду западных политиков, в том числе кандидату в депутаты Сейма Латвии Айнару Шлесерсу.
Путин платит Шлесерсу? KNAB проверит информацию главреда "Новой газеты"
В настоящее время KNAB знакомится с заявлениями, чтобы принять решение о дальнейших действиях, сообщили LETA в управлении.
В Службе государственной безопасности (СГБ) также подтвердили, что обнародованная информация дошла до сведения службы. При этом дальнейших комментариев там не предоставили.
Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов в интервью на YouTube-канале "Солодников" заявил, что президент России Владимир Путин тил от 1,5 до двух миллионов евро в год нескольким политикам западных стран, среди которых кандидат на должность депутата Сейма Айнар Шлесерс ("Латвия на первом месте").
"Когда президент России Владимир Путин смеется над западными ценностями, я понимаю, почему он это делает. Он знает цену этих ценностей. На его благо работают несколько политиков западных стран", - говорит Муратов, подчеркивая, что каждый день войны в Украине стоит России 500 миллионов евро и именно столько же России за энергоресурсы платит Европа.
Среди этих политиков он назвал бывшего министра иностранных дел Австрии Карину Кнайсль, к которой Путин даже ездил на свадьбу; бывшего премьер-министра Финляндии Эско Тапани Ахо, бывшего канцлера Австрии Вольфганга Шюсселя, а также бывшего министра сообщения Латвии Айнара Шлесерса.
Информация о возможной связи Шлесерса с Россией появилась еще в феврале этого года, когда, изучая связь российских публичных акционерных обществ с иностранными политиками, издание "Новая газета" назвало 14 человек. Среди них был и Шлесерс.
Видео: Интервью Дмитрия Муратова на YouTube-канале "Солодников"
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