Всего на выборах в 14-й Сейм в Латвии проголосовало 912 180 избирателей, или 59,14% имеющих право голоса, с учетом тех граждан, которые отдали свои голоса в предыдущие дни, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.
ЦИК: на выборах проголосовало 59,14% избирателей
Данные о явке избирателей относятся к избирательным участкам в Латвии и тем зарубежным участкам, где голосование уже закончилось.
Из них 833 089 избирателей, или 54,01% населения, имеющего право голоса, проголосовали в субботу с 7:00 до 20:00.
Явка граждан на этих выборах в Сейм, с учетом тех избирателей, которые отдали свои голоса в предыдущие дни, выше, чем на трех предыдущих парламентских выборах, состоявшихся в 2018, 2014 и 2011 годах.
Четыре года назад на выборах в Сейм проголосовало 54,56% имеющих право голоса избирателей, а восемь лет назад - 56,49%. С другой стороны, 11 лет назад за 11-й Сейм в 2011 году проголосовало 57,99% избирателей.
На выборах в 10-й Сейм в 2010 году явка избирателей достигла 63,12%.
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