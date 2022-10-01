ЦИК: на выборах проголосовало 59,14% избирателей

Данные о явке избирателей относятся к избирательным участкам в Латвии и тем зарубежным участкам, где голосование уже закончилось.

Из них 833 089 избирателей, или 54,01% населения, имеющего право голоса, проголосовали в субботу с 7:00 до 20:00.

Явка граждан на этих выборах в Сейм, с учетом тех избирателей, которые отдали свои голоса в предыдущие дни, выше, чем на трех предыдущих парламентских выборах, состоявшихся в 2018, 2014 и 2011 годах.

Четыре года назад на выборах в Сейм проголосовало 54,56% имеющих право голоса избирателей, а восемь лет назад - 56,49%. С другой стороны, 11 лет назад за 11-й Сейм в 2011 году проголосовало 57,99% избирателей.

На выборах в 10-й Сейм в 2010 году явка избирателей достигла 63,12%.