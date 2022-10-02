После выборов в Сейм могут смениться главы пяти муниципалитетов

Собранные на данный момент результаты выборов показывают, что места в Сейме могли получить председатель Саласпилсской городской думы Раймонд Чударс и председатель Кулдигской городской думы Инга Берзиня из списка "Новое единство".

Мэр Сигулдского района Угис Митревицс из списка Национального объединения, скорее всего, также был избран в Сейм.

Ожидается, что "Объединенный список" в Сейме будут представлять председатель Адажской думы Марис Спринджукс, а также вице-мэр Риги Эдвард Смилтенс и заместитель председателя Лиепайской думы Атис Декснис.

В случае преодоления партийным объединением "Для развития/За!" 5-процентного барьера, депутатом Сейма может стать и глава Ливанского района Андрис Вайводс.

Всего на выборах в 14-й Сейм Латвии проголосовало 912 180 избирателей, или 59,14% населения, имеющего право голоса.