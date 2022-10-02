Алвис Херманис о выборах: "Латвийские русские - все же не русские Латвии"

Худрук Нового Рижского театра Алвис Херманис выразился очень кратко и указал три пункта:

"1. Латвия продолжит отставать от Эстонии и Литвы еще быстрее.

2. Латвийские русские — все же не русские Латвии.

3. Внутренняя политика Латвии отныне будет зависеть только от украинской армии.

Потому что здесь все на острие ножа", - написал он в соцсетях.

Напомним, 1 октября в Латвии прошли выборы в 14-й Сейм.

RUS TVNET продолжает вести подробный онлайн.

В настоящее время обобщены итоги голосования на 966 участках из 1055, и ситуация еще может измениться, поскольку результаты двух партий колеблются около 5-процентной отметки, необходимой для прохождения в Сейм. Также продолжает меняться информация о вычеркнутых кандидатах в депутаты и поставленных избирателями плюсах.

Согласно данным на сайте ЦИК: "Новое Единство" может получить 23 мандата, Союз зеленых и крестьян (СЗК) - 16, "Объединенный список" и Национальное объединение - по 13, "За стабильность!" и "Прогрессивные" - по 10, "Латвия на первом месте" - девять мандатов.