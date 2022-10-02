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Алвис Херманис о выборах: "Латвийские русские - все же не русские Латвии"

rus.tvnet.lv
Алвис Херманис о выборах: "Латвийские русские - все же не русские Латвии"
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Алвис Херманис
Алвис Херманис Фото: скриншот видео с YouTube

Художественный руководитель Нового Рижского театра Алвис Херманис на своей странице Facebook сделал краткие выводы о прошедших в Латвии выборах в Сейм. 

Худрук Нового Рижского театра Алвис Херманис выразился очень кратко и указал три пункта:

"1. Латвия продолжит отставать от Эстонии и Литвы еще быстрее.

2. Латвийские русские — все же не русские Латвии.

3. Внутренняя политика Латвии отныне будет зависеть только от украинской армии.

Потому что здесь все на острие ножа", - написал он в соцсетях. 

Напомним, 1 октября в Латвии прошли выборы в 14-й Сейм. 

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В настоящее время обобщены итоги голосования на 966 участках из 1055, и ситуация еще может измениться, поскольку результаты двух партий колеблются около 5-процентной отметки, необходимой для прохождения в Сейм. Также продолжает меняться информация о вычеркнутых кандидатах в депутаты и поставленных избирателями плюсах.

Согласно данным на сайте ЦИК: "Новое Единство" может получить 23 мандата, Союз зеленых и крестьян (СЗК) - 16, "Объединенный список" и Национальное объединение - по 13, "За стабильность!" и "Прогрессивные" - по 10, "Латвия на первом месте" - девять мандатов.

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