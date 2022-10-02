Художественный руководитель Нового Рижского театра Алвис Херманис на своей странице Facebook сделал краткие выводы о прошедших в Латвии выборах в Сейм.
Алвис Херманис о выборах: "Латвийские русские - все же не русские Латвии"
Худрук Нового Рижского театра Алвис Херманис выразился очень кратко и указал три пункта:
"1. Латвия продолжит отставать от Эстонии и Литвы еще быстрее.
2. Латвийские русские — все же не русские Латвии.
3. Внутренняя политика Латвии отныне будет зависеть только от украинской армии.
Потому что здесь все на острие ножа", - написал он в соцсетях.
Напомним, 1 октября в Латвии прошли выборы в 14-й Сейм.
RUS TVNET продолжает вести подробный онлайн.
В настоящее время обобщены итоги голосования на 966 участках из 1055, и ситуация еще может измениться, поскольку результаты двух партий колеблются около 5-процентной отметки, необходимой для прохождения в Сейм. Также продолжает меняться информация о вычеркнутых кандидатах в депутаты и поставленных избирателями плюсах.
Согласно данным на сайте ЦИК: "Новое Единство" может получить 23 мандата, Союз зеленых и крестьян (СЗК) - 16, "Объединенный список" и Национальное объединение - по 13, "За стабильность!" и "Прогрессивные" - по 10, "Латвия на первом месте" - девять мандатов.
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