Видео ⟩ Стужук случайно назвала пол ребенка, фамилию жениха и раскрыла, когда свадьба

Что касается жизни в Латвии, то Соня рассказала, что здесь ей живется неплохо. "По крайней мере здесь безопасно... Латвия какие-то возможности дает", - сказала она.

Но блогер понимает, что сейчас люди больше стали вести кочевой образ жизни, а потому она не может утверждать, что они с семьей осядут в Латвии.