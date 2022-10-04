27-летняя инфлюенсер из Украины Соня Стужук, живущая сейчас в Латвии, провела очередной прямой эфир в Instagram. Во время беседы с фолловерами блогер проговорилась о поле ребенка и порассуждала о том, хотели бы они с Антоном и детьми остаться жить в Латвии.
Видео ⟩ Стужук случайно назвала пол ребенка, фамилию жениха и раскрыла, когда свадьба
Соня Стужук проговорилась во время прямого эфира в Instagram и не только назвала пол будущего ребенка, но еще и порассуждала о том, что хотела бы взять себе вторую фамилию. Это была бы латышская фамилия ее жениха - Ливданскис (Livdanskis).
"Антон, ты мне дашь свою фамилию?" - спросила Соня мужчину, который в этот момент находился за кадром.
Как оказалось, этот вопрос возлюбленные еще не обсуждали. В беседе с подписчиками Стужук подчеркнула, что Антон - латыш, его родители знают русский, но между собой говорят по-латышски. По словам Софии, отношения с родителями жениха у нее хорошие, как и у Антона с ее.
Когда София Стужук говорила о беременности и о том, будет ли она делать гендер-пати, то призналась, что Антон не выдержал и уже узнал пол ребенка. Оказалось, что это будет девочка. Мама Сони рада, что у нее будет еще одна внучка. Фолловеры заметили, что блогер совсем не умеет хранить тайны, потому что она проговорилась о поле ребенка случайно.
Что касается жизни в Латвии, то Соня рассказала, что здесь ей живется неплохо. "По крайней мере здесь безопасно... Латвия какие-то возможности дает", - сказала она.
Но блогер понимает, что сейчас люди больше стали вести кочевой образ жизни, а потому она не может утверждать, что они с семьей осядут в Латвии.
Ничего нельзя загадывать. Что касается людей, которые говорят по-русски, то в Латвии отношение к ним, по словам Стужук, нормальное, но все "раскачивается", как и везде в Европе.
Латышский язык, по мнению Сони, очень тяжелый для изучения. Он не похож ни на какой другой: "Да, тяжелый. Мне кажется, ни на что не похожий... Совсем другое построение предложений".
Во время прямого эфира Соня Стужук немного рассказала, почему пара почти рассталась. Как оказалось, проблема была в ней, она не совсем поняла Антона. Девушка думала, что их отношения закончены, но через три дня Антон позвонил. Свадьбу пара еще не сыграла. Они собираются это сделать после того, как Соня родит, похудеет и они разберутся с документами и местом жительства.
Напомним, в октябре 2020 года украинский инфлюенсер, фитнес-энтузиаст и отец троих детей Дмитрий Стужук скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Его вдова София Стужук, также известный блогер, нашла новую любовь - мужчину из Риги.
27-летняя София Стужук с начала войны в Украине проживает в Латвии. Недавно она сообщила о помолвке с латвийским возлюбленным Антоном. Сейчас девушка находится на пятом месяце беременности. Для Антона это второй ребенок. У Софии трое детей от прошлого брака - Дэвид, Лолита и Оливия.
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