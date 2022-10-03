Жители микрорайонов Риги - Даугавгривы и Болдераи - жалуются, что чувствуют химический и очень едкий запах. Кроме того, он вызывает проблемы со здоровьем. Однако, несмотря на все жалобы, Государственная служба среды не удалось констатировать ничего отличного от нормы, сообщает программа Латвийского телевидения 4.studija, пишет портал rus.lsm.lv.
Видео ⟩ Жители Даугавгривы и Болдераи жалуются на химический запах, но службы бессильны
К журналистам программы обратилась жительница Даугавгривы София Попова. Она впервые заметила странный запах еще 30 марта.
"Когда появился этот запах, у меня стало щипать глаза, першить в горле, возникло чувство жара в груди. Это мешает дышать. Можете представить, чем мы дышим?", - говорит София.
Как говорит София, из-за этого запаха кружится голова. Она даже упала дома и сломала руку, а также серьезно травмировала копчик. По словам женщины, у нее начались и проблемы с кожей.
Журналисты 4. studija сами убедилась, что от ковров, которые находятся в квартире на стенах и на полу, действительно исходит странный и незнакомый запах.
Сведения Софии подтвердили соседка Галина Сиетиня и гостья Софии из Германии - Мирослава.
"Моя мама остро чувствует этот запах, она пенсионерка. Очень от этого мучается - у нее горло болит, насморк не проходит, кашель. Очень часто кашляет. И внук. Ему два года. Раньше он так не болел, а теперь - неделя через неделю, снова температура", - утверждает Галина.
"Нос не заложен, но ощущения не нормальные. Что-то скапливается в горле, постоянно хочется откашляться", - добавила Мирослава.
Журналисты 4. studija опросили жителей Даугавгривы и Болдераи, которые тоже признали, что чувствуют запахи.
"Вонь идет и с других предприятий, ведь у нас тут рядом пленку производят, откуда иногда идут запахи. Иной раз неприятный ароматы приходят со стороны порта, но мы никак не можем повлиять. Хоть и регулярно пишем жалобы, ответов на них не получаем", - рассказала передаче член правления общества "Даугавгрива-Болдерая" Вера Аузиня.
В Государственной пожарно-спасательной службе признали, что из микрорайонов, где дома возведены в непосредственной близости к промышленным зонам, звонки о неприятных запахах поступают достаточно часто. В том числе из Болдераи и Даугавгривы.
Однако, представители официальных служб не могут ничем помочь жителям этих микрорайонов.
"Люди звонят и информируют Государственную пожарно-спасательную службу о запахах, которые угрожают здоровью. Если это специфические запахи, химически – топливо, аммониак, там все понятно. Мы направляем ресурсы, руководитель спасательных работ проводит обследование территории, констатирует, что химический запах присутствует и что он угрожает здоровью людей, а затем устанавливает, произошло ли это в результате технологического процесса или аварии", - говорит начальник отдела обработки звонков и управления ресурсами Государственной пожарно-спасательной службы Херманис Плиско.
Спасатели сообщили об этом и Государственной службе среды. Туда же обратились и жители Даугавгривы, но безрезультатно.
"Проблема в том, что жители никак не могут повлиять на ситуацию. Если мы жалуемся в Государственную службу среды, что откуда-то воняет, что есть неприятный запах, чаще всего получаем два ответа: "у нас сейчас нет инспекторов" или "инспектор приехал и не констатировал запах". Еще бывает такой: "да, запах есть, но мы не можем понять, откуда". И получается, что у жителей проблемы, но служба никак не вмешивается в их решение", - объясняет глава общества "Даугавгрива - Болдерая" Аузиня.
Она добавила, что в случае, если службе среды не хватает работников, жители готовы помочь.
Директор рижского регионального управления Государственной службы среды Калвис Авотиньш рассказал, что жалобы на запахи от жителей поступают часто - иногда даже по несколько звонков в день, но чаще всего эта информация не подтвердилась.
По мнению Авотиньша, эти запахи могли возникнуть из-за деятельности находящихся рядом предприятий. У них есть разрешение на осуществление загрязняющей среду деятельности, не нарушая нормативные акты, но в отдельных случаях в результате их работы может появляться неприятный запах.
Видео: сюжет программы 4. studija
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