Видео ⟩ Жители Даугавгривы и Болдераи жалуются на химический запах, но службы бессильны

Журналисты 4. studija опросили жителей Даугавгривы и Болдераи, которые тоже признали, что чувствуют запахи.

"Вонь идет и с других предприятий, ведь у нас тут рядом пленку производят, откуда иногда идут запахи. Иной раз неприятный ароматы приходят со стороны порта, но мы никак не можем повлиять. Хоть и регулярно пишем жалобы, ответов на них не получаем", - рассказала передаче член правления общества "Даугавгрива-Болдерая" Вера Аузиня.

В Государственной пожарно-спасательной службе признали, что из микрорайонов, где дома возведены в непосредственной близости к промышленным зонам, звонки о неприятных запахах поступают достаточно часто. В том числе из Болдераи и Даугавгривы.

Однако, представители официальных служб не могут ничем помочь жителям этих микрорайонов.

"Люди звонят и информируют Государственную пожарно-спасательную службу о запахах, которые угрожают здоровью. Если это специфические запахи, химически – топливо, аммониак, там все понятно. Мы направляем ресурсы, руководитель спасательных работ проводит обследование территории, констатирует, что химический запах присутствует и что он угрожает здоровью людей, а затем устанавливает, произошло ли это в результате технологического процесса или аварии", - говорит начальник отдела обработки звонков и управления ресурсами Государственной пожарно-спасательной службы Херманис Плиско.

Спасатели сообщили об этом и Государственной службе среды. Туда же обратились и жители Даугавгривы, но безрезультатно.