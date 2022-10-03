СМИ: Путин настоял на освобождении Медведчука, несмотря на возражения ФСБ

Путин откликнулся на просьбы Оксаны Марченко и дал ей слово, что спасет мужа, сказали источники из близкого окружения Медведчука, оставшиеся в Украине.

После задержания Медведчука в Украине Марченко опубликовала несколько драматических видео с призывом освободить ее мужа, напоминает издание.

Среди прочего она обратилась к Путину, королю Саудовской Аравии и президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

Как сообщили источники издания в администрации президента Украины, Путин к себе не подпустил даже своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова, поэтому даже российские официальные представители не могут знать, что на самом деле думает и делает президент.

"Вы что, думаете, что у Пескова или [министра иностранных дел Сергея] Лаврова действительно есть доступ к Путину? Они видят его только на встречах, на расстоянии. Чтобы все это поняли -

Путин к себе подпускает только секретаря Совета безопасности [Николая] Патрушева и своего друга [предпринимателя Юрия] Ковальчука", - сказал источник.

Как отмечают высокопоставленные чиновники Украины и США, которые знакомы с этим вопросом, Путин в конце сентября подтвердил обмен пленников России и Украины, несмотря на возражения ФСБ, которая была обеспокоена общественным резонансом в России.

Обмен пленными Украины и России состоялся вечером 21 сентября. В его рамках 200 украинских солдат, в том числе и командиры защитников "Азовстали", были обменены на 55 россиян и Виктора Медведчука.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган упомянул, что Путин особо настаивал на освобождении одного конкретного человека.