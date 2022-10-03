Президент России Владимир Путин отозвался на просьбы жены пророссийского украинского политика Виктора Медведчука о том, чтобы добиться освобождения мужа, несмотря на возражения российской Федеральной службы безопасности (ФСБ), сообщает портал "Украинская правда", ссылаясь на свои источники.
СМИ: Путин настоял на освобождении Медведчука, несмотря на возражения ФСБ
Путин откликнулся на просьбы Оксаны Марченко и дал ей слово, что спасет мужа, сказали источники из близкого окружения Медведчука, оставшиеся в Украине.
После задержания Медведчука в Украине Марченко опубликовала несколько драматических видео с призывом освободить ее мужа, напоминает издание.
Среди прочего она обратилась к Путину, королю Саудовской Аравии и президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.
Как сообщили источники издания в администрации президента Украины, Путин к себе не подпустил даже своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова, поэтому даже российские официальные представители не могут знать, что на самом деле думает и делает президент.
"Вы что, думаете, что у Пескова или [министра иностранных дел Сергея] Лаврова действительно есть доступ к Путину? Они видят его только на встречах, на расстоянии. Чтобы все это поняли -
Путин к себе подпускает только секретаря Совета безопасности [Николая] Патрушева и своего друга [предпринимателя Юрия] Ковальчука", - сказал источник.
Как отмечают высокопоставленные чиновники Украины и США, которые знакомы с этим вопросом, Путин в конце сентября подтвердил обмен пленников России и Украины, несмотря на возражения ФСБ, которая была обеспокоена общественным резонансом в России.
Обмен пленными Украины и России состоялся вечером 21 сентября. В его рамках 200 украинских солдат, в том числе и командиры защитников "Азовстали", были обменены на 55 россиян и Виктора Медведчука.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган упомянул, что Путин особо настаивал на освобождении одного конкретного человека.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!