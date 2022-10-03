Какое-то время назад на вопрос журналистов о ее нынешнем состоянии здоровья Лайма Вайкуле ответила откровенно: "Вместо того, чтобы что-то говорить, я скажу только это: молитесь за меня! Я буду счастлива. Я скажу вам спасибо, потому что я тоже молилась за всех вас".

Ранее уже ходили слухи о проблемах со здоровьем у Лаймы Вайкуле. Почти полгода она провела вместе с мужем Андреем Латковским в американском городе Беверли-Хиллз, но летом вернулась на родину. Говорили, что это было связано с ее здоровьем. До этого Вайкуле говорила уклончиво: "У меня своя война".

А потому о здоровье исполнительницы хита "Вернисаж" говорят с опасением. В минувшие выходные Лайма Вайкуле выступила в Германии. Она вышла на сцену в элегантном черном костюме и шляпе. Певицу встречали овациями. Во время выступления артистка сняла головной убор и показала ультракороткую стрижку.

Ранее Лайма Вайкуле поддержала антивоенное высказывание Аллы Пугачевой. "Алла, горжусь и восхищаюсь", - написала знаменитость в соцсетях.