Ученые нашли простой способ, помогающий снизить артериальное давление

Гипертония, или постоянное нездоровое высокое кровяное давление, может вызывать различные другие проблемы со здоровьем, начиная с потери зрения и заканчивая инсультом или сердечным приступом. Пациентам обычно рекомендуют изменить свое питание, соблюдать диету и больше заниматься спортом. Если это не приводит к решению проблемы, назначаются препараты. В новом эксперименте исследователи изучили новый способ лечения повышенного артериального давления - это дыхательная гимнастика с сопротивлением.

Так называемая дыхательная гимнастика с сопротивлением включает в себя вдохи и выдохи с помощью небольшого устройства под названием POWERbreathe - по несколько минут каждый день. Устройство заставляет активнее работать дыхательные мышцы, насыщая их кислородом и делая сильнее. Исследователи обнаружили, что таким образом аппарат снижает кровяное давление.

Аппарат уже несколько лет используется для помощи спортсменам, певцам и людям со слабыми мышцами легких.

Несколько групп добровольцев с крепким здоровьем тренировались на аппарате по несколько минут каждый день в течение шести недель, на каждом сеансе вдыхая и выдыхая по 30 раз. Всем добровольцам измеряли давление до и после тренировки.

Исследователи обнаружили устойчивое среднее падение систолического артериального давления (верхний показатель артериального давления) на 9 мм ртутного столба - нормальное давление 120/80. Они сочли это изменение важным потому, что полученный результат был равен медикаментозному лечению. Также они отметили, что полученный результат похож на изменения, наблюдающиеся у многих пациентов, которые включают в свой стиль жизни выполнение аэробных упражнений, таких как ходьба, езда на велосипеде или бег.

Исследователи предполагают, что такие упражнения могут быть использованы для снижения артериального давления пациентами всех возрастов, которые не могут заниматься физическими упражнениями.