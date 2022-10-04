Вт, 4.10.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Корейский маникюр набирает популярность. В чем его отличие от обычных техник?

rus.tvnet.lv
Корейский маникюр набирает популярность. В чем его отличие от обычных техник?
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото Фото: Shutterstock/Dev_Maryna

Еще одна техника маникюра, которая включает в себя не только покрытие или наращивание, но и уход за ногтями и кутикулой. Об этом рассказывает издание The Symbol. 

Вы, вероятно, уже слышали про бразильский маникюр, но теперь популярность набирает еще одна поэтапная техника - корейская.

Техника пошагово: 

  1. Погружаем ладони в ванночку с теплой водой и эфирными маслами. 
  2. Удаляем кутикулу при помощи специальных тонких и очень острых щипчиков - это позволит убрать всю омертвевшую кожу и сделать маникюр "чистым".
  3. Делаем любое покрытие. 
  4. Закрепляем результат: на кожу вокруг ногтя наносим специальное масло, а спустя несколько минут - вазелин. Именно этот элемент отличает корейскую технику ухода от остальных. Дело в том, что вазелин создает пленку на поверхности кожи и помогает средствам по уходу лучше воздействовать.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх