Еще одна техника маникюра, которая включает в себя не только покрытие или наращивание, но и уход за ногтями и кутикулой. Об этом рассказывает издание The Symbol.
Корейский маникюр набирает популярность. В чем его отличие от обычных техник?
Корейский маникюр набирает популярность. В чем его отличие от обычных техник?
Вы, вероятно, уже слышали про бразильский маникюр, но теперь популярность набирает еще одна поэтапная техника - корейская.
Техника пошагово:
- Погружаем ладони в ванночку с теплой водой и эфирными маслами.
- Удаляем кутикулу при помощи специальных тонких и очень острых щипчиков - это позволит убрать всю омертвевшую кожу и сделать маникюр "чистым".
- Делаем любое покрытие.
- Закрепляем результат: на кожу вокруг ногтя наносим специальное масло, а спустя несколько минут - вазелин. Именно этот элемент отличает корейскую технику ухода от остальных. Дело в том, что вазелин создает пленку на поверхности кожи и помогает средствам по уходу лучше воздействовать.
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