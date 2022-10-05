Живет в Риге такой парень - Павел Мазор. Про таких людей говорят "родом из детства". Он как будто бы не повзрослел и продолжает жить в своем прекрасном детском прошлом. Павел реставрирует автомобили того времени: "Жигули", "Волги" и "Москвичи". Почему даже в Латвии атрибуты советского прошлого могут вызывать у людей улыбку, а не воспоминания о страшном прошлом, рассказывает передача "Балтия" на канале "Настоящее время".
Видео ⟩ Павел реставрирует советские автомобили и катается на них по Риге
Павел стал увлекаться автомобилями в начале 90-х. Он всерьез заинтересовался новым увлечением и получил диплом инженера автомобильного хозяйства.
"История не должна пахнуть нафталином, она должна работать", - считает Павел, который восстанавливает старые автомобили и с удовольствием катается на них по городу.
Он считает, что реставрированным автомобилям не место в музеях - их место на дороге.
В коллекции инженера есть, например, желтый милицейский "Москвич" - сделал он его ради забавы. В машине есть и тревожный чемоданчик, в котором собраны главные атрибуты милиционера. У автомобиля имеется даже специальная мигалка. Павел использует эту машину для различных мероприятий - тематических вечеринок, мальчишников и девичников.
Он не только инженер, но и музыкант. Энтузиаст решил объединить эти два хобби - ретро-автомобили и музыку. Он часто ездит на своих машинах на различные мероприятия. Люди всегда в восторге от его машин, они часто фотографируются с ретро-автомобилями Павла, когда тот приезжает на вечеринки.
Павел устраивает и заезды советских автомобилей по Латвии. В них участвует Латвийский клуб антикварных автомобилей. Клуб существует с 1972 года, говорит инженер. Он был одним из крупнейших в Советском Союзе. По словам Павла, именно энтузиасты этого клуба сыграли важную роль в создании Рижского мотормузея. В заездах участвуют обычно от 100 до 150 человек.
На вопрос журналистов передачи - как латыши относятся к советским автомобилям на улицах Риги? - Павел отвечает: "У всех национальностей есть разные люди с разными взглядами и историями. Относятся по-разному. Лучше будет спросить у них самих".
Член Латвийского клуба антикварных автомобилей Зиедонис Каулакалнс рассказывает о своей ретро-машине "Волга": "Я долго ее искал, очень понравилась эта модель. Несколько раз ездил в Россию и наконец купил ее".
"Здесь не надо путать. Это наша история, я хотел такую машину еще в детстве. У нас других машин не было. Это было то, что мы очень хотели. Не надо путать это с политикой. Мы катаемся на этой машине, и мы наслаждаемся", - добавляет Зиедонис.
Павел также с теплотой вспоминает 60-70-е годы в Советском Союзе. По его словам, это было светлое время. "Я для себя разделяю человеческие отношения и системные вещи, которые диктуются политическими установками. Для меня человеческий фактор стоит на первом месте", - заключает он.
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Видео: Сюжет передачи "Балтия"
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