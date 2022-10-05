Видео ⟩ Павел реставрирует советские автомобили и катается на них по Риге

На вопрос журналистов передачи - как латыши относятся к советским автомобилям на улицах Риги? - Павел отвечает: "У всех национальностей есть разные люди с разными взглядами и историями. Относятся по-разному. Лучше будет спросить у них самих".

Член Латвийского клуба антикварных автомобилей Зиедонис Каулакалнс рассказывает о своей ретро-машине "Волга": "Я долго ее искал, очень понравилась эта модель. Несколько раз ездил в Россию и наконец купил ее".

Съезд Латвийского клуба антикварных автомобилей Фото: Кадр из видео

"Здесь не надо путать. Это наша история, я хотел такую машину еще в детстве. У нас других машин не было. Это было то, что мы очень хотели. Не надо путать это с политикой. Мы катаемся на этой машине, и мы наслаждаемся", - добавляет Зиедонис.

Павел также с теплотой вспоминает 60-70-е годы в Советском Союзе. По его словам, это было светлое время. "Я для себя разделяю человеческие отношения и системные вещи, которые диктуются политическими установками. Для меня человеческий фактор стоит на первом месте", - заключает он.

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Видео: Сюжет передачи "Балтия"