Беларусь участвует в войне России против Украины, но не отправляет военных в зону конфликта. Об этом, цитируя президента Александра Лукашенко, сообщает "Белта".
"Мы участвуем, но не убиваем": Лукашенко о войне в Украине
"Мы участвуем, но не убиваем": Лукашенко о войне в Украине
"Что касается нашего участия в специальной военной операции в Украине, мы участвуем там. Мы этого не скрываем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных. Мы не нарушаем свои обязательства", - заявил Лукашенко.
По его словам, Беларусь не хочет распространения военного конфликта на своей территории, а также намерена "не допустить нанесения удара по Беларуси под прикрытием специальной военной операции со стороны Польши, Литвы и Латвии".
"Как я говорил, в спину русским стрелять никто не будет с территории Беларуси. Вот наше участие", - сказал Лукашенко.
Ранее эксперты оценили зависимость Лукашенко от Кремля.
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