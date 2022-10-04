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"Мы участвуем, но не убиваем": Лукашенко о войне в Украине

rus.tvnet.lv
"Мы участвуем, но не убиваем": Лукашенко о войне в Украине
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Президент Беларуси Александр Лукашенко
Президент Беларуси Александр Лукашенко Фото: ALEXANDER NEMENOV/AFP

Беларусь участвует в войне России против Украины, но не отправляет военных в зону конфликта. Об этом, цитируя президента Александра Лукашенко, сообщает "Белта".

"Что касается нашего участия в специальной военной операции в Украине, мы участвуем там. Мы этого не скрываем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных. Мы не нарушаем свои обязательства", - заявил Лукашенко.

По его словам, Беларусь не хочет распространения военного конфликта на своей территории, а также намерена "не допустить нанесения удара по Беларуси под прикрытием специальной военной операции со стороны Польши, Литвы и Латвии".

"Как я говорил, в спину русским стрелять никто не будет с территории Беларуси. Вот наше участие", - сказал Лукашенко.

Ранее эксперты оценили зависимость Лукашенко от Кремля.

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