"Больше не различаю лица людей". Актер Улдис Думпис о проблемах со здоровьем

Как актер рассказал изданию Privatā Dzīve, в сериале его будет совсем немного. Еще четыре года назад в связи с ухудшением зрения он написал заявление об уходе из театра, поскольку, даже выходя на сцену, не чувствовал себя в безопасности.

На премьеру сериала UgunsGrēks. Atgriešanās приехал и Улдис Думпис вместе с супругой - телережиссером Дайной Думпе, которая привезла его на машине.

"Я больше не различаю лица людей. Тех, с кем я работал, когда еще мог их видеть, я, конечно, хорошо узнаю по голосу. Но тех, с кем общался только в последние два-три года - уже нет", - рассказал актер в беседе с изданием Privatā Dzīve. Улдис Думпис уже не может читать и делает многие вещи гораздо медленнее, однако он уже смирился с тем, что потеря зрения - необратимый процесс.

Думпис родился 3 октября 1943 года в Бауске. Окончил театральный факультет Латвийской государственной консерватории имени Я. Витола. С того же года начал службу в Национальном театре. С 1964 года снимается в кино, сыграл около 70 ролей в фильмах, среди которых - "Щит и меч", "Афера Цеплиса", "Долгая дорога в дюнах", "Лимузин цвета белой ночи", "Стражи Риги". В фильме "Испанский вариант" по мотивам одноименного романа Юлиана Семенова - писателя, придумавшего штирлициану, - актер сыграл персонажа по имени Вальтер Шульц (в книге его также зовут Штирлиц).

Подробнее - в номере журнала Privātā Dzīve от 4 октября.