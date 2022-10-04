Со среды, 5 октября, по 9 октября Рижская 1-я бригада Земессардзе совместно с партнерами по НАТО из США, Дании и Литвы примет участие в осеннем этапе цикла военных учений Namejs 2022, во время которого военнослужащие и земмесарги будут отрабатывать оборонительные действия на своей территории, сообщают Национальные вооруженные силы.
В Риге начинается осенний этап учений Namejs. Жителей предупреждают о шуме
В Риге во время учений движение и перемещение военнослужащих, земессаргов и военного транспорта планируется в следующих районах:
- 5 октября с 16 до 20 часов - в Вецмилгрависе;
- 7 октября с 7 до 22 часов - на Югле, в Чиекуркалнсе, Межциемсе, Трисциемсе, Яунциемсе, Вецмилгрависе, на Саркандаугаве, Петерсале - Андрейсале, в районе Скансте и в центре города;
- 8 октября с 8 до 20 часов - в Вецмилгрависе, Межциемсе, на Тейке, в Чиекуркалнсе, Гризинькалнсе, на Брасе, Саркандаугаве;
- 9 октября с 7 до 12 часов - на Саркандаугаве и Петерсале - Андрейсале.
В свою очередь 8 октября в Саласпилсе на дороге А6 и в Бауском крае у Валлес на дороге Р73 в рамках учений планируются кратковременные ограничения движения. Во время учений для организации движения планируется привлечь Государственную полицию.
Галерея: Учения Namejs 2021 в центре Риги
Вниманию жителей!
Во время выполнения учебных задач ожидается передвижение военной техники, солдат и земессаргов в форме и с оружием. Национальные вооруженные силы (НВС) просят с пониманием отнестись к кратковременным сложностям с перемещением, которые могут возникнуть во время учений. Солдаты и земессарги тренируются в условиях, по возможности наиболее приближенных к реальным, укрепляя таким образом навыки защиты своих территорий - в регионах, городах, волостях и поселках.
Во время учений используются учебные боеприпасы и средства имитации боя, осветительные ракеты, что создает шум, но не угрожает жизни и здоровью людей. Также соблюдаются все требования пожарной безопасности и защиты окружающей среды, использованные территории после выполнения задач в случае необходимости будут приведены в порядок.
НВС призывают жителей с пониманием относиться к проходящим учениям, которые направлены на повышение всестороннего потенциала национальной обороны и укрепление региональной безопасности.
Напомним, с 5 по 9 октября по всей Латвии проходит осенний этап учений НВС Namejs 2022, в рамках которого по главным и региональным автодорогам страны будут перемещаться военная техника и военнослужащие Латвии и сил союзников. Кроме того, во время выполнения задач происходят полеты различных самолетов в воздушном пространстве Латвии, в том числе на низкой высоте, а также боевая стрельба на полигонах.
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