Партийные объединения "Новое Единство" и "Объединенный список" (ОС) видят в новом правительстве возможность пересмотреть результаты административно-территориальной реформы, следует из слов представителя ОС Эдвара Смилтенса после встречи с представителями "Нового Единства".
"Объединенный список" и "Новое Единство" видят возможности пересмотра региональной реформы
"Нам удалось найти общий язык по поводу так называемой региональной реформы - она требует исправления ошибок, и "Новое Единство" согласно с нашей позицией, что этот вопрос нужно обсуждать и что нам придется двигаться в этом направлении", - сказал Смилтенс.
Также политики подняли вопрос о коррективах в избирательной системе, чтобы она стала более похожей на германскую и литовскую. "Новое Единство" было в этом вопросе более скептично, тогда как ОС намерен продолжить рассмотрение вопроса.
Что касается антикризисного управления, то представители ОС предложили стремиться к динамизму, а не к стабильности.
Представитель ОС Улдис Сескс сообщил, что стороны также обсудили вопросы энергетики, цен на энергоносители, регионов, народного хозяйства и критической инфраструктуры Латвии в контексте текущей геополитической ситуации.
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