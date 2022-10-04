"Объединенный список" и "Новое Единство" видят возможности пересмотра региональной реформы

"Нам удалось найти общий язык по поводу так называемой региональной реформы - она требует исправления ошибок, и "Новое Единство" согласно с нашей позицией, что этот вопрос нужно обсуждать и что нам придется двигаться в этом направлении", - сказал Смилтенс.

Также политики подняли вопрос о коррективах в избирательной системе, чтобы она стала более похожей на германскую и литовскую. "Новое Единство" было в этом вопросе более скептично, тогда как ОС намерен продолжить рассмотрение вопроса.

Что касается антикризисного управления, то представители ОС предложили стремиться к динамизму, а не к стабильности.

Представитель ОС Улдис Сескс сообщил, что стороны также обсудили вопросы энергетики, цен на энергоносители, регионов, народного хозяйства и критической инфраструктуры Латвии в контексте текущей геополитической ситуации.