Илон Маск снова хочет купить Twitter

Маск предложил 54,20 доллара за акцию, сообщает Bloomberg News.

Сразу после этой новости акции Twitter выросли почти на 13% - до $47,95, прежде чем торги были приостановлены.

Bloomberg News сообщил, что Маск направил в Twitter письмо с предложением завершить сделку, которая уже получила поддержку акционеров Twitter.

В письме от Маска говорится, что он готов заплатить предложенную ранее сумму, когда соберет деньги. Миллиардер просит не начинать судебное разбирательство.

Twitter пока не прокомментировал эту новость.

Маск подписал сделку на 44 миллиарда долларов о покупке Twitter в апреле, но в июле объявил, что отказывается от сделки, и обвинил Twitter в вводящих в заблуждение заявлениях о количестве поддельных аккаунтов на платформе.

Юристы Twitter заявили, что доводы Маска - лишь предлог для отказа от сделки, и подали на него в суд в штате Делавэр. Планируется, что суд приступит к рассмотрению жалобы 17 октября.