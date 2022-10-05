Проблемы украинских беженцев на границе России и Эстонии - следствие осознанных действий российских чиновников и силовиков. Об этом Rus.Postimees рассказал глава псковского отделения партии "Яблоко" Лев Шлосберг, который лично занят организацией помощи замерзающим под открытым небом украинцам. Некоторым беженцам пришлось провести несколько дней под осенним дождем, прежде чем они попали на российские пограничные КПП. Данные о странной медлительности российских силовиков на границе Rus.Postimees подтвердили в Департаменте полиции и погранохраны Эстонии (см. конец материала). Rus.Postimees подробно рассказывает о ситуации.
"Было негласное указание - не помогать, пусть мерзнут и голодают". Украинцы на границе РФ и Эстонии
Rus.Postimees продолжает следить за гуманитарным кризисом на границах РФ с Латвией и Эстонией. После первых сообщений об очередях из украинцев о ситуации высказался старейшина волости Сетомаа Рауль Кудре, назвав ее "бесчеловечной". Мы связались с теми, кто все эти дни помогает беженцам по ту сторону границы.
– Лев Маркович, сколько дней уже стоят очереди из украинцев перед выездом в ЕС из Псковской области?
– Первые сообщения о кризисе на границах поступили 27 сентября. В полной мере масштаб бедствия стал понятен 28 и 29 сентября. Кризис начался во вторник. К четвергу это уже стало гуманитарной катастрофой.
– Как менялась ситуация? Что происходит прямо сейчас?
– Было несколько стадий. Пик очередей и пик замедления в работе российской границы пришелся на четверг-воскресенье. В эти дни ситуация была просто ужасной. На отдельных КПП число людей в очередях составляло более 500 человек. Были волонтеры, которые оценивали очередь на том же переходе Шумилкино в 1000 человек, считая автомобили. На мой взгляд, человеческий глаз не в состоянии оценить размеры очереди, когда она превышает 100 человек. Но свыше 500 точно было. Огромные пробки. Ни граница как таковая, ни окружающая местность, никто не был готов к такому наплыву людей.
– При этом переходы из Псковской области всегда были сравнительно тихими и малолюдными.
– Это не совсем так. В Псковской области пять КПП. Два на границе с Эстонией. Куничина Гора в Печорах. Шумилкино на трассе Псков - Рига. И три КПП на границе с Латвией. Убылинка и Лудонка в Пыталовском районе Псковской области и Бурачки в Себежском районе на трассе Москва - Рига. На всех пяти КПП бывают очереди. Многое зависит от того, как работают смены на КПП. Но многое же и изменилось после 19 сентября, когда были перекрыты границы со стороны ЕС. Поток сократился. Сейчас мы можем утверждать, что основную часть потока очередей на границе составляют граждане Украины, которые из России едут в ЕС. Некоторые открыто говорят, что потом поедут в Украину.
– Почему же тогда возникли очереди, если на границе было пусто до приезда этой группы граждан?
– У нас есть информация от людей из этих очередей, кто согласился разговаривать открыто. Выяснилось, что эти люди покидали Украину весной и летом 2022 года по гуманитарным коридорам в РФ. Никаких других коридоров, чтобы спасти свою жизнь, у них просто не было. Они оставили свои дома, спасая свои жизни. Среди тех людей, которые стоят в этих очередях, много семей, где есть погибшие. В том числе дети. Эти люди уезжали буквально от угрозы своим жизням. Они пытались устроиться в России. Найти проживание, найти работу. Почти все они жили в России в ПВР - пунктах временного размещения. Это были дома отдыха, интернаты, пансионаты. У нас две основные гипотезы. Первая - что после объявления части украинских территорий Россией РФ просто прекратила снабжение этих самых ПВР. Людям стало негде жить, нечего есть. Работа в РФ утратила смысл. Вторая - мобилизация. Многие украинцы, приехавшие в РФ, в силу обстоятельств и российского законодательства, прямых действий российской государственной системы стали по упрощенной схеме получать российское гражданство. Граждане с двумя паспортами не обладают никакими льготами при мобилизации. Если гражданин получил российское гражданство, он подпадает под категории мобилизуемых, при этом у него есть украинское гражданство, он может быть призван. Это колоссальный триггер для бегства. Значительная часть людей едет на своих машинах. Очередь в Бурачках вчера вечером была на три километра. В Шумилкино - километр. Это очень много для российской границы в нашем регионе.
Многие люди покупали места в больших автобусах на 40-50 мест, сообщая, что их встретят на границе. Довозили до границы. Люди брали вещи, выходили в никуда. В очередь.
– Сколько люди ждали в очередях?
– Очередь достигала семи дней. Семь дней под открытым небом. Это прямые свидетельства очевидцев. Люди жили в эту погоду буквально на земле. Пока не было дождей - было холодно, голодно и плохо. Когда пошли дожди, это стало просто ужасно. Просто ужасно. Им запрещали ставить палатки. Даже тем, кто мог это сделать.
– Кто запрещал?
– Пограничники. Это уже территории пограничных пунктов. Эта территория должна полностью просматриваться. Людям запрещали создавать временные укрытия. Они стали покупать полиэтилен. Извиняюсь за традиционное русское выражение, в буквальном смысле из говна и палок люди пытались делать укрытия, чтобы жить под этими пленками, чтобы не находиться под потоками дождя.
– Везде было одинаково плохо?
– По Печорам и Куничиной Горе была самая благополучная ситуация, потому что отреагировал город. Людей стали разбирать на ночлег простые местные жители, из которых, как известно, 2/3 - граждане Эстонской Республики. Гостиницы стали работать на прием жителей Украины. Но многие люди боялись уходить из очереди. Просто боялись. Уйдешь вечером, вернешься утром - был пятидесятым, стал двести пятидесятым. Настолько быстро росла очередь. С вечера воскресенья мы начали публичную кампанию. Стали показывать положение людей на границе. Фото и видео. Плюс мы начали сбор средств для покупки людям еды, одежды, обуви, медикаментов, дождевиков.
– Вы публиковали данные для тех, кто готов помогать. Насколько активно люди откликнулись?
– Мы собрали менее чем за три дня около 4 миллионов рублей (около 70 тысяч евро). Это рекорд общественного фандрайзинга в Псковской области за все время существования. Эти деньги мы получаем со всего мира от граждан России через российские счета. Буквально со всего мира. Среди жертвователей есть очень публичные люди, имена которых известны всем. Я не уполномочен их называть. Мы получили несколько тысяч пожертвований. Готовим отчет. Но не успеваем… Это проявление очень важной солидарности. Вчера утром мы пригласили в наш офис предпринимателей средней руки, которые занимаются общественным питанием. Я не могу их называть. У людей могут быть проблемы. Но это известные в Пскове заведения и точки питания. Бизнесмены объединились в пул, который уже к обеду вчера позволил нам организовать логистику горячего двухразового питания: обед из двух блюд и ужин на 1000 человек. На всех пяти КПП. Включая Себежский, Пыталовский и Печорский районы.
– А где местная власть? Почему вы этим занимаетесь, а не они?
– Первая живая реакция людей из органов управления была человеческая. На уровне районов. На Куничиной Горе поставили биотуалеты. Я знаю печорских предпринимателей, которые привозили людям продукты. Готовили обеды за свой счет. Опять же без имен могу сказать, что этим занимались в том числе люди, которые формально состоят в партии власти. Люди раздавали обеды, приготовленные в собственных кафе. Более того, бизнесмены, которые делают здесь у нас теплую осеннюю обувь, после переговоров сегодня продают нам 200 пар обуви со скидкой в 50% для тех, кто остается на границе. И это тоже действующие представители системы власти. Они это делают в частном порядке.
– Какое количество людей не пустили в Эстонию через границу за эти дни?
– Нам неизвестно об отказах людям в пересечении границы. Эти отказы поступали, как правило, через волонтеров, которые сопровождали людей индивидуально, буквально вели семью до прохождения границы. Но сейчас такой информации нет. Весной и летом такие отказы были из за отсутствия документов, когда не было у людей ничего. Такие люди возвращались, получали различными способами копии документов и ехали. Но сейчас, чтобы не пропустили вообще, такие случаи нашей команде неизвестны. Если они были, то они до нас не дошли.
– Почему же тогда все так медленно? Кто тормозит: Эстония или Россия?
– У нас нет информации о замедлении прохождения границы с эстонской стороны. Украинские беженцы, перешедшие границу, говорили, что эстонские пограничники пропускали быстро. Но если ты семь дней ждешь на русской границе, то пять часов на эстонской - это уже быстро. Мы не спрашивали у людей о часах ожидания. Насколько мне известно, активизировались волонтеры с эстонской стороны.
Тормоз произошел на российской стороне. Губернатор Псковской области Ведерников вчера только в полпервого ночи вывел в паблик свой текст по этой теме. Под давлением всех произошедших событий. Мы своими запросами заставили их реагировать. Несколько депутатских запросов отправил член нашей команды, депутат Псковского областного собрания депутатов от "Яблока" Артур Гайдук. Он писал и губернатору, и главе регионального управления МЧС, и начальнику пограничного управления ФСБ по региону. Пресса была в курсе. И эта публичность заставила правительство области шевелиться.
– То есть до того, как вами была организована помощь, Ведерников ничего не делал? Давно же люди там стояли под открытым небом.
– Более того скажу. Ведерников отдал негласное распоряжение - не помогать украинцам. И после этого местные власти остановились. Даже те, кто пытался помогать на уровне местного самоуправления.
Было негласное указание - не помогать. Пусть мерзнут и голодают.
– Людоедство же…
– Вот так. Я не могу сказать публично, что я думаю об этом. Но внезапно минувшей ночью Ведерников сообщает о проведенном совещании с фотографией, где люди сняты явно на другом совещании. Непонятные нам лица на фото. И пост он написал издевательский к этому странному фото. Среди первоочередных мер, которые необходимы, по мнению губернатора Псковской области, для стабилизации положения на границе - мобильные пункты военкоматов.
– То есть страхи украинцев по поводу мобилизации в российскую армию оказались ненапрасными?
– Да. Если это двойные граждане. В этих семьях есть мужчины призывного возраста. И эта волна беженцев существенно превзошла все предшествующие потоки украинцев из России в ЕС.
– Есть ли подтверждение, что это из-за мобилизации?
– Нет. Люди нам об этом не говорили. Они молчат об этом. Это может быть элементарным страхом. По моей информации, пока никто из этих украинцев не получил повестки. Надеюсь, что власти здесь понимают, что если они начнут давать повестки людям, которые фактически были вытеснены в Россию, призывать их идти на войну с Украиной, это будет что-то неописуемое…
Важно другое. Что власть дрогнула, видя реакцию общества. Они увидели масштабы сочувствия и сострадания. Они увидели, что центром организации помощи живым людям стало "Яблоко", которое они терпеть не могут. Мы тут для Ведерникова как ИГИЛ. То, что мы оказались способны помогать, организовали инфраструктуру, которая позволяет поддерживать тысячи людей на границе, это их заставило реагировать. Предприниматели нам прямо сказали: "Наконец-то кто-то организовал". Они хотели помогать, но не знали как. И люди стали помогать. И власти Псковской области за ночь постарались пропустить всех пешеходов. Всех, кто жил под дождем. Попытались облагородить картинку. Оставили только тех, кто едет на автомобилях. Мы сами не ожидали, что за 20 часов получится растормошить эту махину. Испугать их моральными вещами.
– Насколько самостоятельны региональные власти в вопросе выпуска украинцев из РФ сейчас?
– Я не сомневаюсь, что решала Москва. Вся государственная граница - и погранцы, и таможня, и санитарно-ветеринарный контроль - это все федеральные службы. Губернатор может мешать или помогать. Создавать трудности. Подначивать тех же пограничников. Но приказывать не может. Приказывать может только силовая вертикаль. Мы полагаем, что раздражитель был признан настолько значительным, реакция СМИ настолько существенная и очевидная, что им сказали "открывайте ворота".
– Были проблемы со здоровьем у людей?
– Были… Конкретный эпизод. В Шумилкино волонтеры обнаружили женщину 83 лет из Военного района Донецка. Буквально такое название - Военный район. У нее день рождения 4 сентября. Она пережила в этой очереди инфаркт. Была дезориентирована. Вообще не понимала, где она находится. Волонтеры привезли ее в Псков. Поселили в квартире. Создали все необходимые бытовые условия. Вышли на медиков, которые смогли ее принять в больнице. Провели полную диагностику, выписали все лекарства, стабилизировали. Дочка женщины живет в Великобритании. Она должна была прилететь в Таллинн, чтобы встречать мать на границе с Россией. До границы ее не сопровождал никто, когда она приехала на этих ужасных автобусах с другими. Ей 83 года! Мы продолжаем работать.
"Они приходят очень измученные и голодные, с отмороженными пальцами рук и ног", - рассказал о состоянии некоторых беженцев начальник погранпункта в Юго-Восточной Эстонии Петер Маран.
Rus.Postimees обратился в Департамент полиции и погранохраны за данными о количестве въехавших в Эстонию граждан Украины после объявления в РФ мобилизации в армию.
По данным ведомства, с 21 сентября в Эстонию въехали 7372 украинца. В среднем по 567 человек в день. Медлительность в переходе границы пограничники объясняют действиями российской стороны. В то же время в департаменте отметили, что если раньше в основном въезжали женщины и дети, то теперь въезжают в основном мужчины, что вызывает подозрения и требует более тщательной проверки и общения на паспортном контроле. Помимо беженцев от войны сейчас въехать в Эстонию пытаются и те обладатели украинских паспортов, кто жил в РФ на постоянной основе. И если нет доказательств, когда именно человек въехал в РФ из Украины, с большей долей вероятности он будет возвращен в РФ.
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