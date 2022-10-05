"Было негласное указание - не помогать, пусть мерзнут и голодают". Украинцы на границе РФ и Эстонии

– Это не совсем так. В Псковской области пять КПП. Два на границе с Эстонией. Куничина Гора в Печорах. Шумилкино на трассе Псков - Рига. И три КПП на границе с Латвией. Убылинка и Лудонка в Пыталовском районе Псковской области и Бурачки в Себежском районе на трассе Москва - Рига. На всех пяти КПП бывают очереди. Многое зависит от того, как работают смены на КПП. Но многое же и изменилось после 19 сентября, когда были перекрыты границы со стороны ЕС. Поток сократился. Сейчас мы можем утверждать, что основную часть потока очередей на границе составляют граждане Украины, которые из России едут в ЕС. Некоторые открыто говорят, что потом поедут в Украину. – Почему же тогда возникли очереди, если на границе было пусто до приезда этой группы граждан?

– У нас есть информация от людей из этих очередей, кто согласился разговаривать открыто. Выяснилось, что эти люди покидали Украину весной и летом 2022 года по гуманитарным коридорам в РФ. Никаких других коридоров, чтобы спасти свою жизнь, у них просто не было. Они оставили свои дома, спасая свои жизни. Среди тех людей, которые стоят в этих очередях, много семей, где есть погибшие. В том числе дети. Эти люди уезжали буквально от угрозы своим жизням. Они пытались устроиться в России. Найти проживание, найти работу. Почти все они жили в России в ПВР - пунктах временного размещения. Это были дома отдыха, интернаты, пансионаты. У нас две основные гипотезы. Первая - что после объявления части украинских территорий Россией РФ просто прекратила снабжение этих самых ПВР. Людям стало негде жить, нечего есть. Работа в РФ утратила смысл. Вторая - мобилизация. Многие украинцы, приехавшие в РФ, в силу обстоятельств и российского законодательства, прямых действий российской государственной системы стали по упрощенной схеме получать российское гражданство. Граждане с двумя паспортами не обладают никакими льготами при мобилизации. Если гражданин получил российское гражданство, он подпадает под категории мобилизуемых, при этом у него есть украинское гражданство, он может быть призван. Это колоссальный триггер для бегства. Значительная часть людей едет на своих машинах. Очередь в Бурачках вчера вечером была на три километра. В Шумилкино - километр. Это очень много для российской границы в нашем регионе.