Школьное питание в Риге: до ноября еще будут использоваться талоны

В настоящее время происходит переход на систему QR-кода, но тестирование и внедрение кодов еще продолжается, поэтому пока используются обеденные талоны и другие решения, например, составленные классными руководителями списки заказанных и отмененных обедов. Ожидается, что полноценное использование QR-кодов во всех 249 муниципальных учебных заведениях начнется после осенних каникул, однако разработчики платформы pusdienlaiks.lv делают все возможное, чтобы это произошло раньше, отметили в думе.

Ранее было получено множество жалоб и несколько тысяч электронных писем с вопросами о работе платформы, большинство из них касалось виртуальных кошельков для платежей за питание. Как поясняют разработчики, после совершения перевода деньги появляются в виртуальном кошельке в течение одного рабочего дня, о чем владелец кошелька уведомляется электронным письмом.