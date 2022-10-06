Видео ⟩ "Они голосовали за вахтового". Почему Латвия снова выбрала "Новое Единство"?

"Я не думаю, что те люди, которые проголосовали за Кариньша, действительно говорили о каких-то его успехах. Я думаю, что они в трудный момент голосовали за то, за что предлагал голосовать Росликов - за стабильность, - сказал Кристиан Розенвалдс. - То есть я хочу некую стабильность, понимая, что да, впереди еще труднее времена, чем эти, но у этих [у "Нового Единства"] хотя бы какой-то опыт есть. И мы уже смирились с тем, как они это делают. Потому что, с одной стороны, ты можешь критиковать, но с другой стороны -