В информационном пространстве активно обсуждают итоги прошедших 1 октября парламентских выборов. Напомним, что победу одержала партия нынешнего премьера Кришьяниса Кариньша "Новое Единство" - у нее 18,97% голосов. Это было более ожидаемо, чем ошеломительный провал "Согласия" - 4,81% голосов избирателей по стране, рассказывает "Чайка".
Видео ⟩ "Они голосовали за вахтового". Почему Латвия снова выбрала "Новое Единство"?
Политологи Кристиан Розенвалдс и Филипп Раевский рассказали "Чайке" о причинах успеха прошедших в Сейм партий, а также о том, почему некогда популярные партии "Согласие" и "Для развития/За!" оказались за бортом, так и не преодолев 5-процентную отметку.
В Даугавпилсе в тройке лидеров оказались "За стабильность!", "Согласие" и Русский союз Латвии, а вот "Новое Единство" не набрало и 5%. Эти колоссальные различия при голосовании мы также обсудили с экспертами.
Почему Латвия голосовала за "Новое Единство"
"Я не думаю, что те люди, которые проголосовали за Кариньша, действительно говорили о каких-то его успехах. Я думаю, что они в трудный момент голосовали за то, за что предлагал голосовать Росликов - за стабильность, - сказал Кристиан Розенвалдс. - То есть я хочу некую стабильность, понимая, что да, впереди еще труднее времена, чем эти, но у этих [у "Нового Единства"] хотя бы какой-то опыт есть. И мы уже смирились с тем, как они это делают. Потому что, с одной стороны, ты можешь критиковать, но с другой стороны -
когда у тебя дом в опасности, ты нуждаешься в дежурном, который сидит внизу у подъезда и охраняет его. И тогда заниматься громкими дискуссиями о том, как он одет, как он выглядит, как он помыт, не мыт, ну, это потом.
Сейчас надо, чтобы я спокойно себя чувствовал дома. И "Новое Единство" лучше всего подходило по этим характеристикам. Люди голосовали за то, чтобы переждать трудное время. Они голосовали за вахтового".
Какая сложится коалиция?
Сейчас партии проводят переговоры о формировании коалиции. Самым актуальным является вопрос о том, будут ли "Новое Единство", Национальное объединение и "Объединенный список" сотрудничать с новичками в большой политике - партией "Прогрессивные".
4 октября Нацобъединение и "Новое Единство" не сумели достичь компромисса, поэтому 5 октября партии продолжили переговоры по этому вопросу.
Интересные прогнозы
Политологи рассказали о том, на что придется пойти "Прогрессивным", если они хотят быть в коалиции. Кроме того, Розенвалдс и Раевский высказали свои предположения о том, кто же станет следующим премьером Латвии.
Как сообщалось, "Новое Единство" по итогам выборов получило в Сейме 26 мест. У Союза зеленых и крестьян будет 16 мандатов, у "Объединенного списка" - 15, у Нацобъединения - 13, у партии "За стабильность!" - 11, у "Прогрессивных" - 10, у "Латвии на первом месте" - 9.
Видео: Политологи об итогах выборов, возможной коалиции и будущем премьере | 14-й Сейм Латвии
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