Вчера за спектакль "сожгли" 500 евро: как театр "Дайлес" выживает в кризис?

"Театр "Дайлес" - это не элитный коллектив, заслуживающий особых привилегий. [...] Миф о том, что театр финансирует государство, это не так, государство покрывает лишь часть расходов", - подчеркнул в беседе с журналистами директор театра "Дайлес" Юрис Жагарс.

"Одним из наших ресурсов является электричество. Мы сжигаем 500-600 евро за однодневное шоу. Только в прожекторах. Около 300, 400 евро за одну репетицию. Таким образом, это примерно 1000 евро в день".

На вопрос о возможности сэкономить на электричестве Жагарс отвечает, что это может быть не более 10 процентов [от общей суммы].

Директор театра подчеркивает, что у правительства должен быть план действий в этой ситуации – как это происходит по всей Европе: "Не могу себе представить, чтобы не было такого плана".

А как насчет повышения цен на театральные представления?

"Мы не можем их поднять. Средняя цена билета уже 20 евро". Однако Жагар также сообщает, что театр, как и другие компании, имеет право на государственную поддержку, и необходимо искать решения.

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