Тимма до брака с Седоковой был "гуленой": всплыли новые подробности

Анна Седокова рассказала фолловером, что пересмотрела фильм "Осень в Нью-Йорке" и поняла одну вещь: "Когда девушка для мужчины не та "особенная", ради которой он хочет меняться, то не стоит тратить время друг друга. Я видела столько ситуаций, когда люди годами ждали чего-то, вместо того, чтобы жить и идти дальше".

Янис Тимма и Анна Седокова Фото: Кадр из видео

Звезда поразмышляла, что только люди ценят друг друга между ними что-то происходит.

"Мой муж был гуленой до того как встретил меня, я работоголиком. И бац, я два года песни не выпускаю после встречи с ним. Надеюсь, он не вернется к своим истокам, как я к песням сейчас", - заключила Анна.

Анна Седокова сейчас находится в России. Артистка дает концерты, работает над новыми песнями. Ее супруг - латвийский баскетболист Янис Тимма - с сыном Гектором находятся в Майями. Певица не только сейчас активно гастролирует, но занимается и своим брендом одежды. Недавно в Instagram она провела опрос о том, чтобы открыть магазин в одном из торговых центров Москвы.

Кроме этого Анна активно рассказывает в соцсетях о том, как похудела. Звезда подчеркивает,ч то регулярно посещает спортзал и пересмотрела режим питания.