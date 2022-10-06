Самый успешный алгоритм в Tinder: секреты удачного "улова"

Что же нужно для успеха в Tinder ?

В целом все зависит от того, как вы себя представляете. Такие же совпадения вы и получите. Если вам нужна связь на одну ночь, вам нужно разместить соответствующее описание в Tinder. Если вы хотите найти постоянного партнера, подойдет другое.

Несколько советов от Санты, которые могут помочь найти то, что вам нужно:

- Определите, что вы ищете. Мужчину или женщину для переписки, секса, длительных отношений и т. д.

- Определите свои приоритеты - одежда, прическа, интеллект, хобби и т. д. "Какой у вас, скажем так, фетиш! Какая фотография потенциального кандидата может стать решающим фактором?" Санте нравилось выбирать мужчин, которые находятся где-то на природе - "по фотографии видно, что он много времени проводит на природе - в походах, совершая пешие прогулки, пробежки, плавая и т. д. Дитя природы".

- Рассчитывайте, что в Tinder будет МНОГО людей, которые вам не подходят.

- Выберите качественные 2-3 фото, которыми вы привлечете подходящий вариант. Одна ваша фотография не произведет впечатления, а больше трех создадут впечатление, что вы перестарались.

- Сообщение, или био. "Однозначно рекомендую написать здесь что-нибудь - что вас характеризует и чем вы отличаетесь от других. Что вы ищете? Био очень помогает отделить зерна от плевел. Сюда часто копируют популярные цитаты из Интернета, но это так скучно, к тому же есть шанс найти такую ​​же цитату в другом профиле. Это сразу указывает на поверхностность. Будьте изобретательны и лаконичны одновременно! Ни у кого нет времени читать мемуары".

- Будьте честны, это тоже очень важно, чтобы не тратить драгоценное время - ваше и кандидатов.

- Отсекайте те совпадения, которые вам не подходят - без пощады и наивных ожиданий.

- Не принимайте на свой счет, если отсекают вас. Tinder - впечатляющая база данных, вам еще повезет.

- Укажите ту единственную песню, которая вам нравится. Кто знает, может быть, это хороший повод, чтобы начать беседу. Общее понимание художественных ценностей может помочь найти то самое совпадение.

- Не объединяйте это с Instagram. "Те, кто указывает ссылку на профиль в "инсте", у меня создают впечатление, что они ищут себе новых подписчиков. Пусть остается интрига".

- Попробуйте "пролистать вправо" ВСЕХ предложенных кандидатов, скажем, 20 или 30 подряд. Иногда случаются приятные сюрпризы.