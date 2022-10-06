В микрорайонах Риги пройдет осенний этап военной подготовки Namejs 2022

В учениях, которые также пройдут в Бауском, Кекавском, Марупском, Ропажском и Саласпилсском краях, примут участие солдаты и земессарги 1-й Рижской бригады Земессардзе, которые продолжат совершенствовать свои воинские навыки в городской и сельской местности в сотрудничестве с партнерами по НАТО из США, Дании и Литвы.

В ходе учений запланировано передвижение солдат, земессаргов и военного транспорта по Риге 7 октября с 7 до 22 часов в микрорайонах Югла, Чиекуркалнс, Межциемс, Трисциемс, Яунциемс, Вецмилгравис, Саркандаугава, Петерсала-Андрейсала, Скансте и в центре, 8 октября с 8 до 22 часов - в микрорайонах Вецмилгравис, Межциемс, Тейка, Чиекуркалнс, Гризинькалнс, Браса и Саркандаугава, 9 октября с 7 до 12 часов - в микрорайонах Саркандаугава и Петерсала-Андрейсала.

При этом 8 октября запланированы кратковременные ограничения движения в Саласпилсе по Даугавпилсскому шоссе и в Бауском крае у Валле по дороге Вецумниеки-Субате. Государственная полиция во время учений будет участвовать в организации дорожного движения.