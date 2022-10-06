"В отличие от украинцев, у нас рабский менталитет". Дома-убежища в Тбилиси для бежавших от Путина россиян

Еще отличие от мартовской волны – приезжают почти не собравшись, с небольшим запасом денег и горизонтом планирования на неделю. Эмоциональный фон гораздо хуже, особенно у тех, кто прошел через Верхний Ларс, это был ад, и некоторые даже не могут спать.

При этом люди привозят с собой все человеческие недостатки, связанные еще и с особенностями российского менталитета. Некоторые даже не знают, что Россия отняла у Грузии 20 процентов территории, ну и вообще приходится проводить ликбез о Грузии.

В шелтере, помимо хозяйственных проблем, возникают и естественные проблемы социума, совместной жизни. Мне кажется, что в России странно воспринимается индивидуальная ответственность – люди говорят, что они против коллективной ответственности, но при этом ему трудно в коллективе и он мешает другим. Приходится обучать жить в коллективе.

Никаких проблем с соседями, с местными властями и полицией у нас нет. Да, все знают, что здесь живут русские, вот и все. И у нас замечательный арендодатель, с которым мы сроднились. Мы, конечно, делаем все возможное, чтобы предотвратить конфликты. За все время в трех кварталах от нас возникла одна надпись "Русня, уе…вай", но это бывает в Тбилиси и в других районах", – рассказала Катерина Нерозникова, добавив, что сейчас открывает еще один шелтер и ему нужна помощь.