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Максим Галкин вышел на связь. Правда, без жены и детей

rus.tvnet.lv
Максим Галкин вышел на связь. Правда, без жены и детей
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Юморист Максим Галкин
Юморист Максим Галкин Фото: Кадр из видео

На прошлой неделе Алла Пугачева вместе с детьми улетела из России. СМИ сообщили, что Примадонна воспользовалась частным бортом, который доставил ее в Израиль. Тем временем Максим Галкин продолжает гастроли. Недавно он вышел на связь с подписчиками в Instagram-сторис. 

Максим Галкин вышел на связь в соцсетях из Испании. Артист показал подписчикам потрясающий ночной пейзаж: "Лунная дорожка". Он не стал скрывать, что находится сейчас в Марбелье.

"Красота, воздух и покой. Прелесть! Всем большой привет", - сказал Галкин на видео и положил руку на грудь.

Максим Галкин
Максим Галкин Фото: instagram.com/maxgalkinru

Напомним, что шоумен гастролирует по миру с концертной программой. У артиста плотный график выступлений. Еще недавно он был в Чехии, а вот теперь - в Испании. Алла Пугачева после отъезда из России на связь не выходила. 

Также стало известно, что из эфиров крупных российских радиостанций исчезли песни Аллы Пугачевой, а также Валерия и Константина Меладзе.

4 октября советская и российская певица Алла Пугачева в Instagram высказалась о ненависти к ней со стороны людей, "которых она всегда терпеть не могла". Высказывание звезды не осталось незамеченным.

Позднее стало известно, что в Генпрокуратуру РФ поступило заявление с требованием проверить публикацию певицы на предмет возбуждения ненависти и вражды. По информации Telegram-канала SHOT, автором жалобы выступил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Он считает, что артистку надо привлечь к административной ответственности, а также признать иноагентом и лишить всех государственных наград.

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