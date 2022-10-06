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Это была диверсия: Швеция о взрывах на "Северном потоке"

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Это была диверсия: Швеция о взрывах на "Северном потоке"
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Газопровод «Северный поток».
Газопровод «Северный поток». Фото: guteksk7/ Shutterstock

Правоохранительные органы Швеции сообщают, что осмотрели место происшествия и пришли к выводу, что "на газопроводах "Северный поток -1" и "Северный поток - 2" в экономической зоне Швеции произошли взрывы, которые нанесли значительный ущерб газопроводам".

Об этом сказано на сайте ведомства. Спецслужбы Швеции утверждают, что на месте происшествия смогли найти материалы, которые пригодятся для расследования.

"Дальнейшее расследование покажет, можно ли кого-либо заподозрить в этом преступлении, а затем привлечь к ответственности. Служба безопасности Швеции оценивает инциденты в Балтийском море как очень серьезные и внимательно следит за развитием событий и принимает меры, необходимые для выполнения нашего долга по защите Швеции и ее безопасности", - заявили власти Швеции.

В день взрыва около газопровода были замечены российские военные корабли и субмарины. Представители спецслужб и западных правительств оговариваются, что этот факт не доказывает причастность России к диверсии, но вызывает подозрения.

В свою очередь президент России Владимир Путин назвал взрывы на "Северном потоке" актом международного терроризма.

В ночь на 26 сентября произошла утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток - 2", утечка газа была также зафиксирована на обеих нитках "Северного потока - 1". Все три утечки произошли в исключительной экономической зоне Дании северо-восточнее острова Борнхольм.

Оператор "Северного потока" компания Nord Stream сообщила об одновременном повреждении сразу трех ниток газопровода. "Разрушения, произошедшие в один день одновременно на трех нитках морских газопроводов системы "Северный поток", носят беспрецедентный характер. Сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры пока оценить невозможно", - заявила компания Nord Stream.

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