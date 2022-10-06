Правоохранительные органы Швеции сообщают, что осмотрели место происшествия и пришли к выводу, что "на газопроводах "Северный поток -1" и "Северный поток - 2" в экономической зоне Швеции произошли взрывы, которые нанесли значительный ущерб газопроводам".
Это была диверсия: Швеция о взрывах на "Северном потоке"
Об этом сказано на сайте ведомства. Спецслужбы Швеции утверждают, что на месте происшествия смогли найти материалы, которые пригодятся для расследования.
"Дальнейшее расследование покажет, можно ли кого-либо заподозрить в этом преступлении, а затем привлечь к ответственности. Служба безопасности Швеции оценивает инциденты в Балтийском море как очень серьезные и внимательно следит за развитием событий и принимает меры, необходимые для выполнения нашего долга по защите Швеции и ее безопасности", - заявили власти Швеции.
В день взрыва около газопровода были замечены российские военные корабли и субмарины. Представители спецслужб и западных правительств оговариваются, что этот факт не доказывает причастность России к диверсии, но вызывает подозрения.
В свою очередь президент России Владимир Путин назвал взрывы на "Северном потоке" актом международного терроризма.
В ночь на 26 сентября произошла утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток - 2", утечка газа была также зафиксирована на обеих нитках "Северного потока - 1". Все три утечки произошли в исключительной экономической зоне Дании северо-восточнее острова Борнхольм.
Оператор "Северного потока" компания Nord Stream сообщила об одновременном повреждении сразу трех ниток газопровода. "Разрушения, произошедшие в один день одновременно на трех нитках морских газопроводов системы "Северный поток", носят беспрецедентный характер. Сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры пока оценить невозможно", - заявила компания Nord Stream.
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