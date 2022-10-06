Государственная полиция разыскивает пропавшую без вести Лигу Барановску, 1970 года рождения, которую в последний раз видели 3 октября этого года в Риге, на пересечении улиц Бривибас и Тербатас.
Полиция ищет пропавшую в Риге женщину
Полиция ищет пропавшую в Риге женщину
Приметы: рост 160-165 см, худощавого телосложения, волосы светлые. На ней были темные брюки, светлая нейлоновая куртка, красный платок. Была со светло-серой сумкой.
Государственная полиция просит всех, кто знает ее возможное местонахождение, посмотреть на фотографию женщины и позвонить по телефону 67086000 или 110!
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