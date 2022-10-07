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"Прогрессивные" пригласят на переговоры ОС и Нацобъединение

rus.tvnet.lv LETA
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"Прогрессивные" пригласят на переговоры ОС и Нацобъединение
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Кандидат в премьер-министры от партии "Прогрессивные" Каспар Бришкенс
Кандидат в премьер-министры от партии "Прогрессивные" Каспар Бришкенс Фото: Sintija Zandersone/LETA

Партия "Прогрессивные" на следующей неделе пригласит на переговоры "Объединенный список" и Национальное объединение, чтобы обсудить возможное сотрудничество, сообщил лидер "Прогрессивных" Каспар Бришкенс в передаче Rīta Panorāma на Латвийском телевидении.

Он отметил, что партия работает над тем, чтобы более точно расставить приоритеты и определить самые актуальные задачи государства.

"С "Новым Единством" мы находимся на одной волне практически по всем вопросам, поэтому хотим продолжить диалог в этом духе и с другими партиями", - сказал Бришкенс.

Говоря об идеологических разногласиях, на которые указывают участники переговоров о формировании правительства, Бришкенс пояснил, что мифы, которые распространялись в предвыборный период, развеяны. "Мы подчеркиваем, что такие вопросы, как верховенство закона, борьба с коррупцией, борьба за надлежащее управление, это не идеологические вопросы", - сказал он.

Как сообщалось, лидер "Нового Единства", премьер-министр Кришьянис Кариньш ранее заявил, что нет непреодолимых препятствий для создания четырехпартийной коалиции, в которую вошла бы также партия "Прогрессивные".

В свою очередь "Объединенный список" и Национальное объединение не поддерживают участие "Прогрессивных" в коалиции.

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