"Прогрессивные" пригласят на переговоры ОС и Нацобъединение

Он отметил, что партия работает над тем, чтобы более точно расставить приоритеты и определить самые актуальные задачи государства.

"С "Новым Единством" мы находимся на одной волне практически по всем вопросам, поэтому хотим продолжить диалог в этом духе и с другими партиями", - сказал Бришкенс.

Говоря об идеологических разногласиях, на которые указывают участники переговоров о формировании правительства, Бришкенс пояснил, что мифы, которые распространялись в предвыборный период, развеяны. "Мы подчеркиваем, что такие вопросы, как верховенство закона, борьба с коррупцией, борьба за надлежащее управление, это не идеологические вопросы", - сказал он.

Как сообщалось, лидер "Нового Единства", премьер-министр Кришьянис Кариньш ранее заявил, что нет непреодолимых препятствий для создания четырехпартийной коалиции, в которую вошла бы также партия "Прогрессивные".

В свою очередь "Объединенный список" и Национальное объединение не поддерживают участие "Прогрессивных" в коалиции.