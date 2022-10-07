Сотрудники полиции спасли от самоубийства двух человек

Стражи порядка незамедлительно отреагировали на полученную информацию и вместе с батальоном по специальным задачам отправились на указанный адрес. Параллельно переговорщик по телефону связался с мужчиной, чтобы решить возникшую ситуацию мирным путем.

Когда полицейские прибыли на место происшествия, переговорщику удалось убедить мужчину не наносить себе вред, открыть двери и впустить стражей порядка, чтобы оказать ему помощь. Мужчина двери открыл, и полицейские вошли внутрь, где изъяли охотничье ружье, несколько патронов и газовое оружие. Нужно отметить, что разрешения на оружие у мужчины не было.

Кроме того, стражи порядка выяснили, что мужчина уже несколько дней употреблял алкогольные напитки.

Начат уголовный процесс в связи с нарушением правил хранения огнестрельного оружия, его важных составных частей и боеприпасов. Назначены экспертизы.

Похожая ситуация, когда сотрудники полиции выезжали на помощь попавшей в беду девочке, произошла 5 октября. Мать девочки сообщила стражам порядка, что ее несовершеннолетняя дочь оставила ей прощальное письмо и пропала.

Полицейские незамедлительно начали поиски и вскоре нашли ее в подвале одного из жилых домов Риги. Девочка успела принять медикаменты с целю покончить с собой. Полицейские вызвали на место происшествия Службу неотложной медицинской помощи, девочка была доставлена в медучреждение, где ей оказали необходимую помощь, благодаря которой она была спасена.

Государственная полиция напоминает - если вы попали в кризисную ситуацию и у вас возникли мысли о самоубийстве, не стоит бояться обращаться за помощью! Можно связаться с круглосуточным кризисным центром по номерам телефонов 67222922, 27722292, в острых случаях необходимо звонить в Службу неотложной медицинской помощи по номеру 113 или обращаться за помощью к семейному врачу или другому лицу.