В пятницу, 6 октября, Госполиция получила информацию от встревоженной женщины из Ропажского края о том, что ее супруг закрылся дома, выразил желание покончить с собой и навредить каждому, кто зайдет в дом. Женщина увидела через окно кухни охотничье ружье, что ее перепугало еще больше и навело на мысль, что муж не врет.
Сотрудники полиции спасли от самоубийства двух человек
Стражи порядка незамедлительно отреагировали на полученную информацию и вместе с батальоном по специальным задачам отправились на указанный адрес. Параллельно переговорщик по телефону связался с мужчиной, чтобы решить возникшую ситуацию мирным путем.
Когда полицейские прибыли на место происшествия, переговорщику удалось убедить мужчину не наносить себе вред, открыть двери и впустить стражей порядка, чтобы оказать ему помощь. Мужчина двери открыл, и полицейские вошли внутрь, где изъяли охотничье ружье, несколько патронов и газовое оружие. Нужно отметить, что разрешения на оружие у мужчины не было.
Кроме того, стражи порядка выяснили, что мужчина уже несколько дней употреблял алкогольные напитки.
Начат уголовный процесс в связи с нарушением правил хранения огнестрельного оружия, его важных составных частей и боеприпасов. Назначены экспертизы.
Похожая ситуация, когда сотрудники полиции выезжали на помощь попавшей в беду девочке, произошла 5 октября. Мать девочки сообщила стражам порядка, что ее несовершеннолетняя дочь оставила ей прощальное письмо и пропала.
Полицейские незамедлительно начали поиски и вскоре нашли ее в подвале одного из жилых домов Риги. Девочка успела принять медикаменты с целю покончить с собой. Полицейские вызвали на место происшествия Службу неотложной медицинской помощи, девочка была доставлена в медучреждение, где ей оказали необходимую помощь, благодаря которой она была спасена.
Государственная полиция напоминает - если вы попали в кризисную ситуацию и у вас возникли мысли о самоубийстве, не стоит бояться обращаться за помощью! Можно связаться с круглосуточным кризисным центром по номерам телефонов 67222922, 27722292, в острых случаях необходимо звонить в Службу неотложной медицинской помощи по номеру 113 или обращаться за помощью к семейному врачу или другому лицу.
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