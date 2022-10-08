Для привлечения туристов Гонконг предлагает полмиллиона бесплатных авиабилетов

Стоимость этих билетов оценивается в 254,8 миллиона долларов.

В 2020 году администрация аэропорта Гонконга приобрела около 500 000 авиабилетов у местных авиакомпаний в рамках пакета помощи для поддержки авиационной отрасли. Билеты будут выдаваться как иностранным туристам, так и местным жителям.

Более подробная информация будет объявлена ​​после завершения необходимых формальностей с авиакомпаниями.

В какой-то момент во время пандемии Гонконг ввел 21-дневный карантин в отеле для прибывающих. Въезд был разрешен только жителям Гонконга.

Потом срок карантина сократили с семи дней до трех и официально сняли 26 сентября.

Несмотря на снятие карантина в отелях, на посетителей Гонконга распространяются различные ограничения до и после прибытия.

Международные путешественники должны предъявить сертификат о прививках, а также отрицательный результат ПЦР-теста на Covid-19 и экспресс-тест на антиген до въезда и полета.

Когда дано разрешение на въезд в страну, в течение трех дней должен осуществляться самоконтроль - запрещено посещать рестораны и бары.

Туристы должны проходить ПЦР-тесты на второй, четвертый и шестой день после прибытия, а также тесты на антигены каждый день в течение семи дней.