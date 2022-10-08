До пандемии Гонконг ежегодно посещали около 56 миллионов туристов. Сейчас в стране снято требование соблюдать карантин в отелях, поэтому власти планируют выдать 500 тысяч бесплатных авиабилетов для развития туризма, сообщает BBC.
Для привлечения туристов Гонконг предлагает полмиллиона бесплатных авиабилетов
Стоимость этих билетов оценивается в 254,8 миллиона долларов.
В 2020 году администрация аэропорта Гонконга приобрела около 500 000 авиабилетов у местных авиакомпаний в рамках пакета помощи для поддержки авиационной отрасли. Билеты будут выдаваться как иностранным туристам, так и местным жителям.
Более подробная информация будет объявлена после завершения необходимых формальностей с авиакомпаниями.
В какой-то момент во время пандемии Гонконг ввел 21-дневный карантин в отеле для прибывающих. Въезд был разрешен только жителям Гонконга.
Потом срок карантина сократили с семи дней до трех и официально сняли 26 сентября.
Несмотря на снятие карантина в отелях, на посетителей Гонконга распространяются различные ограничения до и после прибытия.
Международные путешественники должны предъявить сертификат о прививках, а также отрицательный результат ПЦР-теста на Covid-19 и экспресс-тест на антиген до въезда и полета.
Когда дано разрешение на въезд в страну, в течение трех дней должен осуществляться самоконтроль - запрещено посещать рестораны и бары.
Туристы должны проходить ПЦР-тесты на второй, четвертый и шестой день после прибытия, а также тесты на антигены каждый день в течение семи дней.
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