"Ледниковый период" откроется песней Цоя о войне, чтобы "поднять дух народа позитивом и радостью"

"Конечно, время сложное. Время, когда мы все мобилизуемся, но я считаю, что такие программы не только развлекательные, но еще и очень объединяющие", - заявил Илья Авербух, подчеркивая, что номера страются соответствовать сегодняшнему времени.

Известно, что номер Ильиных и Бероева начинается с первых строк стихотворения Константина Симонова "Жди меня", а после пара катается под песню Виктора Цоя "Кукушка" в исполнении Полины Гагариной, пишет Sports.ru.

Представление заканчивается объятиями и еще одним фрагментом из стихотворения Константина Симонова "Жди меня". После финала Ильиныз и Бероев не скрывают эмоций и говорят о том, что это номер для женщин, которые ждут своих мужчин с фронта.

"Мы посвящаем этот номер всем женщинам, которые ждут своих любимых мужей, сыновей с фронта и своей любовью помогают им выжить и вернуться домой", - сказал Бероев после выступления. Елена Ильиных прокомментировала номер так: