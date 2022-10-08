6 октября в Москве прошли съемки шоу "Ледниковый период". Его покажут в эфире Первого канала 15 октября. В первом эпизоде нового сезона с номером о войне выступят олимпийская чемпионка Елена Ильиных и актер Егор Бероев, пишет "Медуза".
"Ледниковый период" откроется песней Цоя о войне, чтобы "поднять дух народа позитивом и радостью"
"Конечно, время сложное. Время, когда мы все мобилизуемся, но я считаю, что такие программы не только развлекательные, но еще и очень объединяющие", - заявил Илья Авербух, подчеркивая, что номера страются соответствовать сегодняшнему времени.
Известно, что номер Ильиных и Бероева начинается с первых строк стихотворения Константина Симонова "Жди меня", а после пара катается под песню Виктора Цоя "Кукушка" в исполнении Полины Гагариной, пишет Sports.ru.
Представление заканчивается объятиями и еще одним фрагментом из стихотворения Константина Симонова "Жди меня". После финала Ильиныз и Бероев не скрывают эмоций и говорят о том, что это номер для женщин, которые ждут своих мужчин с фронта.
"Мы посвящаем этот номер всем женщинам, которые ждут своих любимых мужей, сыновей с фронта и своей любовью помогают им выжить и вернуться домой", - сказал Бероев после выступления. Елена Ильиных прокомментировала номер так:
"Хочу, чтобы каждая женщина обязательно дождалась своего мужчину с фронта, и если она посмотрит наш номер и он даст ей сил… Это светлый номер, надеюсь, он поможет и вдохновит".
"Мы, актеры и фигуристы, что можем сделать для победы? Поднять дух народа позитивом, радостью и уверенностью в том, что мы победим, верой в будущее нашей страны", - объяснил смысл номера Егор Бероев.
Членам жюри выступление понравилось. Все высказались положительно. Татьяна Навка, олимпийская чемпионка и супруга Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России положительно оценила то, что шоу началось именно с этого номера.
Портал StarHit.ru сообщает, что главный судья проекта и тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова попала в больницу накануне съемок девятого сезона шоу "Ледниковый период". Финальная передача восьмого сезона тоже проходила без Татьяны Анатольевны.
Напомним, песня Виктора Цоя "Кукушка" была написана музыкантом в 1990 году в Латвии, в Плиеньциемсе (под Юрмалой). "Кукушка" является одной из последних песен, написанных Цоем незадолго до гибели. После гибели музыканта песня была перезаписана, аранжирована участниками группы "Кино" и включена в "Чёрный альбом" (1991).
В 2015 году перезаписанная песня "Кукушка" стала официальным саундтреком к фильму "Битва за Севастополь", в новой версии ее спела Полина Гагарина. Теперь трек является неотъемлемой часть программы прокремлевских мероприятий концертов-митингов. К примеру, выступление Гагариной на "восьмую годовщину присоединения Крыма" в "Лужниках".
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