Умер оперный певец Янис Спрогис

За свою карьеру Янис Спрогис пел на разных сценах, делал записи как в студии Латвийского радио, так и в церквях, участвовал в рок-опере "Лачплесис" Зигмара Лиепиня, а также выступал в его программах эстрадных песен.

Оперный певец учился в Лиепайской средней школе музыки, искусства и дизайна, а профессиональное образование получил в Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витолса, которую окончил в 1974 году.

После многих лет работы в Вентспилсской музыкальной школе Спрогис связал свою творческую жизнь с Латвийской национальной оперой и балетом на пять сезонов с 1980 года, где он исполнил 21 партию.

По данным архива агентства ЛЕТА, Спрогис родился 14 октября 1944 года.