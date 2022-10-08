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Видео и фото ⟩ Громкие выстрелы: очевидцы сняли военные учения в Риге

rus.tvnet.lv
Громкие выстрелы: очевидцы сняли военные учения в Риге
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Фото: Zane Bitere/LETA

Читатель RUS TVNET прислал видео, на котором видны учения латвийской армии, слышатся выстрелы.

На видео, присланном очевидцем, можно увидеть перемещения солдат, слышатся выстрелы из оружия.

Очевидец сообщил, что видео снято возле трамвайного депо на улице Бривибас.

Напомним, ранее сообщалось, что 8 и 9 октября, в микрорайонах Риги продолжится осенний этап цикла военной подготовки Namejs 2022, в ходе которого армия проведет практические учения на территории города, сообщили в Рижской думе.

В учениях, которые также пройдут в Бауском, Кекавском, Марупском, Ропажском и Саласпилсском крае, примут участие солдаты и земессарги, которые продолжат совершенствовать свои воинские навыки в городской и сельской местности, в сотрудничестве с партнерами по НАТО из США, Дании и Литвы.

Завтра, 9 октября, с 7:00 до 12:00 запланировано передвижение солдат и военного транспорта в микрорайонах Саркандаугава и Петерсала-Андрейсала.

В ходе выполнения упомянутых учебных задач по городу будет перемещаться военная техника, солдаты и земессарги в форме с оружием.

При отработке боевых возможностей подразделений будут применяться учебная амуниция и средства имитации боя, осветительные ракеты, которые создают шум, но не угрожают здоровью и жизни людей. В ходе военных учений будут соблюдаться требования пожарной безопасности и охраны природы, территории после выполнения задач при необходимости будут очищены.

Национальные вооруженные силы призывают жителей с пониманием отнестись к проводимым военным учениям, которые направлены на совершенствование комплексной обороноспособности страны и региональной безопасности.

Галерея: учения Namejs-2022 в Риге 8 октября

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