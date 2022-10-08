Видео и фото ⟩ Громкие выстрелы: очевидцы сняли военные учения в Риге

На видео, присланном очевидцем, можно увидеть перемещения солдат, слышатся выстрелы из оружия.

Очевидец сообщил, что видео снято возле трамвайного депо на улице Бривибас.

Напомним, ранее сообщалось, что 8 и 9 октября, в микрорайонах Риги продолжится осенний этап цикла военной подготовки Namejs 2022, в ходе которого армия проведет практические учения на территории города, сообщили в Рижской думе.

В учениях, которые также пройдут в Бауском, Кекавском, Марупском, Ропажском и Саласпилсском крае, примут участие солдаты и земессарги, которые продолжат совершенствовать свои воинские навыки в городской и сельской местности, в сотрудничестве с партнерами по НАТО из США, Дании и Литвы.

Завтра, 9 октября, с 7:00 до 12:00 запланировано передвижение солдат и военного транспорта в микрорайонах Саркандаугава и Петерсала-Андрейсала.

В ходе выполнения упомянутых учебных задач по городу будет перемещаться военная техника, солдаты и земессарги в форме с оружием.

При отработке боевых возможностей подразделений будут применяться учебная амуниция и средства имитации боя, осветительные ракеты, которые создают шум, но не угрожают здоровью и жизни людей. В ходе военных учений будут соблюдаться требования пожарной безопасности и охраны природы, территории после выполнения задач при необходимости будут очищены.

Национальные вооруженные силы призывают жителей с пониманием отнестись к проводимым военным учениям, которые направлены на совершенствование комплексной обороноспособности страны и региональной безопасности.

Галерея: учения Namejs-2022 в Риге 8 октября