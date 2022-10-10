Знакомившись и осязая новые смартфоны HUAWEI, не можешь не заметить решимости производителя особенно усердно работать над дизайном устройств. Раньше крупный концерн тоже баловал покупателей интересными цветными моделями телефонов, но теперь это стало настолько очевидно, что HUAWEI можно отличить от конкурентов с первого взгляда.
Красота на первом месте: HUAWEI nova 10 Pro
В частности, это касается серии nova, создатели которой придерживаются концепции Beauty comes first или "Красота превыше всего". Очень заметным представителем новой волны является недавно представленный смартфон среднего класса HUAWEI nova 10 Pro, который поступит в продажу только 17 октября. Звездная серебристая модель бросается в глаза не только переливающейся на свету задней крышкой, усыпанной мельчайшими, слегка ощутимыми кристаллами, золотым молдингом вокруг блока задней камеры и середним блоком из трех объективов, которая символизируют соединение планет и орбит звезд. Добавление позолоченных букв названия модели создает гламурный дизайн, который хорошо сочетается с золотыми серьгами, цепочками, часами, вечерним платьем или костюмом.
Для защиты великолепного корпуса и камеры от царапин в комплект входит прозрачный силиконовый чехол.
Благодаря хорошо выступающим рамкам вокруг блока камеры объективы не соприкасаются со столом, но при этом позволяют серебряным и золотым тонам продолжать сиять.
Защитный чехол делает использование этого телефона более практичным, ведь внушительный овальный блок камеры размещен в одном из углов аппарата, поэтому телефон не может спокойно "лежать" на плоской поверхности и качается при каждом прикосновении. Силиконовый чехол немного уравновешивает его и предотвращает от ненужного покачивания и ударов по столу.
Бесконечный экран
Спереди HUAWEI придерживается уже проверенного изогнутого 3D-дисплея, который, кажется, заходит за края. Это не только дает отличный визуальный эффект, но и очень практично, так как вся поверхность фактически покрыта пригодным для использования дисплеем. Кроме того, 6,78-дюймовый OLED-экран отлично распознает прикосновения даже в месте изгиба, поэтому каждый миллиметр дисплея можно использовать полноценно.
Благодаря сложенному экрану телефон сбоку выглядит намного уже, чем официально представленные 7,88 миллиметра, так как металлическая полоса, обрамляющая корпус, имеет ширину всего пару миллиметров по бокам.
Поклонникам еще более тонких устройств будет доступна самая дешевая модель этой же серии - nova 10, толщина которой не превышает 6,88 миллиметра, а вес - 168 грамм.
Хотя внешний вид nova 10 Pro может быть очаровательным, нет причин думать, что это устройство - просто модная игрушка. За утонченным внешним видом скрываются поистине замечательные возможности. Начнем с уже упомянутого экрана. В этом дисплее технологии OLED изображение состоит из 2650 x 1200 пикселей, что также обновляет изображение с интенсивностью 120 герц. Любители качественного видео и компьютерных игр уже хорошо знают, что это означает гораздо более плавное отображение, чем на экранах предыдущих поколений. Кроме того, контент, отображаемый на nova 10 Pro, очень красочный, живой и с плавными тональными переходами, так как дисплей способен воспроизводить 1,07 миллиарда цветов, а плотность формирующих изображение пикселей составляет 429 на дюйм.
Селфи размером с картину
В верхнем левом углу экрана есть необычно большой длинный вырез, который может кому-то показаться лишним, но это дань "особенности", редко встречающейся в смартфонах. А именно, nova 10 Pro имеет двойную фронтальную камеру. Центральная сверхширокоугольная камера на 60 МП оснащена автофокусом, а дополнительная 8-мегапиксельная камера специализируется на портретной съемке и предлагает 2-кратное оптическое и 5-кратное цифровое увеличение. Какой в этом смысл?
Начнем с того, что
nova 10 Pro - один из редких смартфонов в мире, который предлагает действительно благополучно работающий ночной режим для селфи-камеры.
Портреты, снятые в полной темноте, с ним выглядят даже лучше, чем с задними камерами других устройств в аналогичных условиях. Во-вторых, двойная камера предоставляет множество интересных возможностей в режиме видеосъемки. Например, двойной вид, где в одном окне лицо, а в другом пятикратное увеличение, например, рот или глаз. Создатели цифрового контента оценят такие необычные лакомые кусочки. Необходимо отметить, что
можно даже снимать себя в разрешении 4К и выкладывать очень качественные материалы в социальные сети.
И, конечно же, автопортрет (селфи) можно сделать с разрешением 60 МП и распечатать в виде плаката в полстены.
Массив задней камеры более традиционен. Он состоит из центрального объектива на 50 МП и двух внушительных помощников - сверхширокоугольной камеры на 8 МП, одновременно выполняющей функции макрокамеры при фотографировании объектов в непосредственной близости, и датчика глубины на 2 МП для добавления художественных эффектов к портретам. .
Обычно камера делает 12-мегапиксельные снимки, но вы можете выбрать режим высокого разрешения и делать объемные 50-мегапиксельные фотографии, что быстрее заполнит встроенную память в 256 ГБ, но даст больше возможностей в обработке изображений. Как заведено, есть специальный ночной режим, 10-кратный зум, а также режим Pro для настоящих энтузиастов фотографии.
В видеорежиме есть возможность задать фокус по герою сюжета, и камера будет автоматически продолжать следить за ним и держать его в фокусе, даже если выбранный человек или животное перемещается или покидает кадр.
Как только он попадет в поле зрения устройства, камера возобновит слежение.
Заряжается за 20 минут
Еще одна примечательная деталь nova 10 Pro - быстрая зарядка SuperCharge Turbo. В комплект входит зарядное устройство мощностью 100 Вт, которое полностью заряжает аккумулятор емкостью 4500 мАч менее чем за полчаса. Во время пробных недель это был один из самых захватывающих моментов - наконец перестать думать об уровне заряда телефона. Проснувшись утром и обнаружив, что батарея практически разряжена, оставалось только подключить ее, активировать режим SuperCharge Turbo, и через 10 минут после завтрака цифра 70% уже гордо значилась в углу экран. Еще 10 минут в ванной и все зарядилось на 100%. На зарядку от полностью разряженной батареи или 0%, что в быту бывает очень редко, до полной ушло 28 минут.
Одного заряда хватает на целый день, так как nova 10 Pro относительно экономичен в быту. Вероятно, еще и потому, что у него нет модуля 5G.
Впрочем, даже без поддержки 5G жаловаться на медлительность интернета не приходится. 191-граммовый телефон оснащен восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 778G 4G, а что касается процессов внутри, то он довольно быстро обменивается данными в Сети.
Устройства серии HUAWEI nova 10 доступны в предпродаже с 3 октября, а при подаче заявки на них до 16 октября в подарок идут беспроводные наушники HUAWEI Freebuds 4.
Цена Nova 10 Pro - 699 евро, а nova 10 - 549 евро.
Статья подготовлена в сотрудничестве с Huawei Latvija.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!