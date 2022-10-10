Красота на первом месте: HUAWEI nova 10 Pro

Фото: Publicitātes foto

Обычно камера делает 12-мегапиксельные снимки, но вы можете выбрать режим высокого разрешения и делать объемные 50-мегапиксельные фотографии, что быстрее заполнит встроенную память в 256 ГБ, но даст больше возможностей в обработке изображений. Как заведено, есть специальный ночной режим, 10-кратный зум, а также режим Pro для настоящих энтузиастов фотографии.

В видеорежиме есть возможность задать фокус по герою сюжета, и камера будет автоматически продолжать следить за ним и держать его в фокусе, даже если выбранный человек или животное перемещается или покидает кадр.

Как только он попадет в поле зрения устройства, камера возобновит слежение.

Заряжается за 20 минут

Еще одна примечательная деталь nova 10 Pro - быстрая зарядка SuperCharge Turbo. В комплект входит зарядное устройство мощностью 100 Вт, которое полностью заряжает аккумулятор емкостью 4500 мАч менее чем за полчаса. Во время пробных недель это был один из самых захватывающих моментов - наконец перестать думать об уровне заряда телефона. Проснувшись утром и обнаружив, что батарея практически разряжена, оставалось только подключить ее, активировать режим SuperCharge Turbo, и через 10 минут после завтрака цифра 70% уже гордо значилась в углу экран. Еще 10 минут в ванной и все зарядилось на 100%. На зарядку от полностью разряженной батареи или 0%, что в быту бывает очень редко, до полной ушло 28 минут.

Фото: Publicitātes foto

Одного заряда хватает на целый день, так как nova 10 Pro относительно экономичен в быту. Вероятно, еще и потому, что у него нет модуля 5G.

Впрочем, даже без поддержки 5G жаловаться на медлительность интернета не приходится. 191-граммовый телефон оснащен восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 778G 4G, а что касается процессов внутри, то он довольно быстро обменивается данными в Сети.

Устройства серии HUAWEI nova 10 доступны в предпродаже с 3 октября, а при подаче заявки на них до 16 октября в подарок идут беспроводные наушники HUAWEI Freebuds 4.

Цена Nova 10 Pro - 699 евро, а nova 10 - 549 евро.

Статья подготовлена ​​в сотрудничестве с Huawei Latvija.