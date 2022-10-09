В ФРГ проверят причастность РФ к саботажу на железной дороге

Председатель комитета бундестага по делам Европы Антон Хофрайтер (Anton Hofreiter) не исключил, что за повреждением инфраструктуры на немецкой железной дороге стоит Россия. "Чтобы провернуть это, нужно точно знать систему связи на железных дорогах. Вопрос в том, имеем ли мы дело с диверсией со стороны иностранных держав?" - заявил политик и эксперт по транспорту изданиям Funke Mediengruppe в воскресенье, 9 октября.

Хофрайтер напомнил об атаках на трубопроводы "Северных потоков", в которых, по его мнению, "след ведет в Кремль". "И мы не можем исключить, что за нападением на железную дорогу также стоит Россия. Возможно, оба (происшествия. - Ред.) были предупредительными выстрелами, потому что мы поддерживаем Украину", - полагает он.