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СМИ: мощный взрыв в Стамбуле

rus.tvnet.lv
СМИ: мощный взрыв в Стамбуле
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Взрыв в Стамбуле
Взрыв в Стамбуле Фото: Скриншот с телеграмм канала

Здание загорелось на азиатском побережье города, об этом сообщает ряд Telegram каналов.

Огонь перекинулся на другие постройки, сейчас его тушат пожарные.

По предварительным данным, причиной пожара стал взрыв газа. Сообщается об одном пострадавшем, он доставлен в больницу.

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