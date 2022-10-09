СМИ: мощный взрыв в Стамбуле

RUS TVNETНовостиЗа рубежомСМИ: мощный взрыв в Стамбулеrus.tvnet.lv9 октября 2022, 21:07СМИ: мощный взрыв в СтамбулеFacebook OK Telegram WhatsappComments Взрыв в Стамбуле Фото: Скриншот с телеграмм каналаЗдание загорелось на азиатском побережье города, об этом сообщает ряд Telegram каналов.Огонь перекинулся на другие постройки, сейчас его тушат пожарные.По предварительным данным, причиной пожара стал взрыв газа. Сообщается об одном пострадавшем, он доставлен в больницу.RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!Ключевые словагазвзрывтурциястамбулвзрывное устройство